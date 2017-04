Panorama

Werbung oder Pornografie?: US-Label zeigt echte Pärchen beim Sex

Barbusige Models, eindeutige Posen? Alter Hut. Die Bilder eines US-Modelabels lassen an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig: Sie zeigen Pärchen im Bett, beim Sex. Nur ein paar Pixel trennen die Modefotos von Pornografie.

Ob Gucci, Bennetton oder Dolce & Gabbana: Große Modelabels greifen oft zu provokanten Mitteln, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Die beliebteste Masche: hübsche Frauen und viel nackte Haut. Bislang machte vor allem das US-Modelabel American Apparel immer wieder Schlagzeilen mit skandalösen Werbe-Kampagnen.

Eine Modefirma mit Sitz in New York und Los Angeles treibt den Werbespruch "Sex sells" nun allerdings auf die Spitze. In seiner neuesten Kampagne zeigt das Modehaus "Eckhaus Latta" Paare, die echten Sex haben und sorgt damit für gehöriges Aufsehen. Auf den Fotos sind Pärchen in allen möglichen Stellungen zu sehen - beim Blowjob und sogar beim Analverkehr. Zwar sind die Geschlechtsteile gepixelt, wohl auch, um sich nicht dem Vorwurf der Pornografie auszusetzen, das Label aus Los Angelos gibt jedoch bekannt: Hier ist nichts gestellt.

Die Idee zur Kampagne hatten die beiden Designer und Namensgeber, Mike Eckhaus und Zoe Latta, als sie über das Verhältnis von Modewerbung und Sexualität nachdachten: "Wir wollten eine Botschaft verbreiten, die Sex offen gegenübersteht und body positive ist", erklärt Eckhaus im Interview mit dem "Wmagazine". "Es sollte authentisch sein. Die Idee, den Sex zu simulieren, kam uns gar nicht. "

Zunächst suchten sie über das Anzeigenportal "Craigslist" nach geeigneten Paaren für das Foto-Sex-Shooting, allerdings ohne Erfolg. "Auf unsere Anzeige antwortete fast niemand, irgendwann sagten wir im Scherz: Sollen Mike und ich es einfach selbst machen?", sagt Latta. Ein Freund, der regelmäßig zu wilden Festivals und Orgien geht, vermittelte den beiden Modeschöpfern schließlich echte Paare, die bereit waren, sich beim Sex fotografieren zu lassen. Als Fotografin wurde Heji Shin engagiert. Sie besuchte die gecasteten "Models" und fotografierte sie in ihren heimischen Schlafzimmern. Es sei ihr sehr wichtig gewesen, dass die Paare sich besonders wohlfühlen, da alle keine professionellen Models seien, sagte Shin dem "Wmagazine".

Ob es "Eckhaus Latta" wirklich darum ging, Sex in ein positiveres Licht zu rücken, darf angezweifelt werden, viel Aufmerksamkeit bekommt das Modehaus aber definitiv. Kurz nachdem die Werbe-Kampagne auf die Website des Modehauses geladen wurde, brach die Seite wegen zu vieler Besucher zusammen. "Porno sells" - auch das ist eine ewige Wahrheit.

