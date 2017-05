Panorama

"Amateur-Stunde" eines Räubers: Überfallener bleibt ganz cool

Diese Reaktion ist wirklich lässig: Als ein Angestellter einer Fast-Food-Kette in Kansas City überfallen wird, bringt ihn nichts aus der Ruhe. Noch nicht einmal die gezückte Waffe, die direkt auf sein Gesicht gerichtet ist.

Es ist eine Situation, bei der wohl nur die wenigsten ruhig bleiben würden: Ein Überfall mit einer Pistole, die einem direkt ins Gesicht zielt. Doch Tuker Murray, ein Angestellter der Fast-Food-Kette Jimmy John's in Kansas City, zeigte sich in genau dieser Lage von erstaunlicher Coolness, wie die Aufzeichnungen einer Überwachungskamera zeigen.

Der 24-jährige Murray arbeitete am Mittwoch vergangener Woche in dem Schnellrestaurant, als ein Mann bei ihm ein Sandwich bestellte und nach den Käsesorten fragte. Doch plötzlich überlegte der vermeintliche Kunde es sich anders und holte aus der Tasche seines Sweatshirts eine Pistole, die er genau auf Murray richtete. Danach befahl er diesem, die Kasse zu öffnen und ihm das Geld auszuhändigen.

Anstatt in Panik zu verfallen, zeigte sich Murray unbeeindruckt. Er blickte dem Räuber, der später als Terry K. R. identifiziert wurde, ins Gesicht, zog seinen Handschuh aus, ließ ihn zu Boden fallen und öffnete schließlich die Kasse. Langsam sammelte er die Scheine ein, übergab sie R. und erst als dieser noch mehr Geld wollte, überreichte er ihm die ganze Geldschublade. Der Räuber schnappte sich den letzten Schein daraus, verließ das Lokal und Murray schloss in wieder die Registrierkasse. In aller Seelenruhe.

Er hätte nicht das Gefühl gehabt, dass der Mann schießen würde, erzählte er später US-Medien. Womöglich lag er damit nicht ganz falsch: Auf dem Video ist erkennbar, dass die Waffe offenbar eine Ladehemmung hat. Eigentlich habe Murray dem Räuber auch nicht das Geld geben wollen, aber sein Manager, der hinter ihm gestanden habe, habe darauf gedrungen. Nach dem Überfall ging Murray dann wie gewohnt seiner Schicht nach.

Laut Medienberichten soll R. bei dem Überfall lediglich 280 Dollar erbeutet haben. Mit dem erbeuteten Geld wollte er seine Kokain-Schulden bezahlen. Allerdings hat sich der Überfall nicht gelohnt: Bereits am Donnerstag fasste die Polizei den 54-Jährigen. Er war bereits mehrmals wegen Raubüberfällen festgenommen und angeklagt worden. Was Murray, den coolen Angestellten, erstaunte. Schließlich sei es doch am Mittwoch eine "Amateur-Stunde" gewesen.

Quelle: n-tv.de