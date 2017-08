Panorama

Glasscheibe mit Namen der Opfer: Unbekannte zerstören Loveparade-Gedenkort

Eine Glastafel mit den Namen der 21 bei der Loveparade-Katatstrophe getöteten Menschen haben Unbekannte in Duisburg zerstört. Der Staatsschutz ermittelt.

Die Gedenkstätte für die Opfer des Loveparade-Unglücks von 2010 in Duisburg ist schwer beschädigt worden. Unbekannte haben die gläserne Tafel mit den eingravierten Namen der Opfer vollständig zerstört. Zeugen meldeten nach Angaben der Polizei am Freitagabend die Beschädigungen an der Gedenkstätte der Stiftung Loveparade, die sich außerhalb des Tunnel befindet, an dem sich das Unglück ereignete. Der Staatsschutz übernahm die Ermittlungen.

Bei der Duisburger Loveparade waren am 24. Juli 2010 in einem Gedränge am Zugangsbereich des Veranstaltungsgeländes 21 Menschen getötet und hunderte weitere verletzt worden. Der Strafprozess um das Unglück beginnt am 8. Dezember. Vor der Duisburger Strafkammer müssen sich insgesamt zehn Mitarbeiter der Stadt Duisburg und des Loveparade-Veranstalters verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung vor.

Quelle: n-tv.de