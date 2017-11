Panorama

Zeugen gesucht: Unbekannte zündeln nahe Obdachlosem

Der Fall weckt böse Erinnerungen: In München versuchen zwei bislang Unbekannte offenbar, die wenigen Habseligkeiten eines schlafenden Obdachlosen anzuzünden. Der Mann bleibt unverletzt - wohl weil Passanten eingriffen.

Ein Obdachloser ist am Münchner Hauptbahnhof Opfer eines Brandanschlags geworden. Der 51-Jährige blieb nach Polizeiangaben unverletzt. Zwei Unbekannte hatten in der Nacht auf Donnerstag seine Habseligkeiten angezündet. Der Mann schlief auf einer Bank am S-Bahnsteig; seine privaten Sachen standen in Plastiktüten neben ihm auf dem Boden. Zwei junge Männer fotografierten den Obdachlosen zunächst und machten Selfies mit ihm.

Einer der beiden warf eine brennende Zigarette in eine der Tüten und zündete mit seinem Feuerzeug die Gegenstände darin an. Dann flohen die Männer mit der S-Bahn vom Tatort. Zeugen alarmierten die Einsatzkräfte und zogen die brennenden Tüten von dem Obdachlosen weg. Das Opfer blieb unversehrt. Allerdings hätte sich der Mann erhebliche Brandverletzungen zuziehen können, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten suchen jetzt nach Zeugen.

Ein ähnlicher Fall hatte in Berlin vergangene Weihnachten bundesweit für Aufsehen gesorgt. Dort hatten Fahrgäste in der U-Bahn die Flammen gelöscht, nachdem ein Obdachloser attackiert worden war.

Quelle: n-tv.de