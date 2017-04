Panorama

Video mit Suchaufruf: Vater singt für vermisste Tochter Malina

Seit zwei Wochen wird Malina Klaar vermisst. Die Spur der 20-jährigen Studentin verliert sich nach einer Party in Regensburg. Nun veröffentlicht ihr Vater ein emotionales Musikvideo - und hofft, dass möglichst viele Menschen es sehen.

"Malina, wir suchen dich": Auch nach zwei Wochen gibt es kein Lebenszeichen von Malina Klaar. Die 20-jährige Studentin wollte nach einer Party im Kulturzentrum Regensburg zurück in ihre Wohngemeinschaft, kam dort aber nie an. Trotz groß angelegter Suchaktionen mit Hunden und Tauchern gibt es bisher keine heiße Spur.

Jetzt hat ihr Vater ein Lied für seine vermisste Tochter aufgenommen. Es ist eine von ihm aufgenommene Coverversion des U2-Songs "Kite". Das auf YouTube veröffentlichte Video enthält neue Privatfotos von Malina mit Suchaufrufen in zehn Sprachen. Joseph Zawadzki hofft, dass seine Tochter vielleicht im benachbarten Ausland wiedererkannt wird.

"Wir wollen möglichst viele Menschen, vielleicht sogar neue Menschen, die Malina noch nicht als Bild in ihrem Kopf haben, erreichen", zitiert die "tz" Malinas Vater. "Je mehr Menschen ein Bild von ihr haben, desto leichter kann sie erkannt werden, wenn sie auftaucht." Das Lied verbinde ihn und Malina, sagt Zawadzki weiter: "Zu dem Song haben sowohl sie als auch ich eine besondere Beziehung."

Bitte um Mithilfe Malina Klaar ist 20 Jahre alt, 1,67 Meter groß und schlank. Sie hat dunkle, schulterlange, lockige Haare. Am Tag ihres Verschwinden trug sie einen hellbraunen Wollmantel mit Fischgrätenmuster, eine schwarze Lederjacke, eine enganliegende schwarze Jeans und ein schwarz-weiß gemustertes Top mit Spaghettiträgern. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle und die Kriminalpolizei Regensburg Telefon: 0941- 506 2888 entgegen.

Seit Malinas letztem Lebenszeichen nach der Party am 19. März gab es zahlreiche Hinweise, allerdings ohne den erhofften Erfolg. Doch Zawadzki kämpft weiter, glaubt fest daran, dass Malina noch lebt. Zuletzt brachte er bei einem TV-Auftritt eine mögliche Entführung ins Spiel: "Sollte es jemanden geben, der unsere Malina gegen ihren Willen festhält, so bitte ich Sie, diese Grausamkeit zu beenden", appellierte er in der RTL-Sendung "Stern-TV" an die möglichen Kidnapper, Malina freizulassen.

51.000 Euro für Hinweise

Freunde und die Eltern der Studentin haben im Internet mehrere Vermisstenmeldungen veröffentlicht und in den sozialen Netzwerken um Hilfe gebeten. Die Beiträge wurden zehntausendfach geteilt. Das Schicksal der jungen Frau, die nur wenige Tage nach ihrem Umzug nach Regensburg verschwand, geht vielen Menschen nahe.

Malinas Vater hatte eine Crowdfunding-Seite ins Leben gerufen, um den entscheidenden Hinweisgeber, belohnen zu können. Seinen Angaben zufolge konnten 51.000 Euro an Spendengeldern gewonnen werden. "Worte können nicht ausdrücken, welche Kraft uns jede(r) SpenderIn, HelferIn, UnterstützerIn gibt", schrieb Zawadzki am vergangenen Montag und beendete die Sammelaktion zunächst.

Fall Malina bei "Aktenzeichen XY"

Konkrete Hinweise für ein Verbrechen oder einen Unfall gibt es laut Polizei nach wie vor nicht. Am vergangenen Samstag suchten Beamte erneut mit Hubschraubern nach der 20-Jährigen. Zuvor war eine Suche im trüben Wasser der Donau ohne Erfolg geblieben. Die Mutmaßung, dass Malina ertrunken sein könnte, wurde vor allem wegen des Fundorts des Handys immer wieder laut - allerdings gehört das für die Polizei nach wie vor in den Bereich der Spekulationen.

Malinas Fall wird nun Thema in der nächsten Ausgabe von "Aktenzeichen XY" am 5. April sein. Die Kripo erhofft sich damit weitere Hinweise aus der Bevölkerung. Es könnten Menschen, die eine kleine Beobachtung gemacht haben, motiviert werden, zur Polizei zu gehen. Der Fall Malina sei so ungewöhnlich, weil die Ermittelnden kaum etwas zum Hergang des Falles wissen. Aus diesem Grund hat die Kripo entschieden, diesen Fall im Fernsehen auszustrahlen.

Quelle: n-tv.de