Beziehungstat in Thüringen: Vater sticht auf Kinder ein - Zwei Tote

Im thüringischen Altenfeld im Ilm-Kreis sind zwei Kleinkinder getötet worden. Laut Ermittlern schwebt ein drittes Kind in Lebensgefahr. Wie der MDR berichtet, sind die ein- und vierjährigen Jungs von ihrem Vater niedergestochen worden. Ein Dreijähriger - das dritte Kind - liege schwerverletzt im Krankenhaus. Die Polizei hat den 27-jährigen Vater festgenommen. Über die Hintergründe der Tat ist noch nichts bekannt.

Die 29-jährige Mutter hatte die drei schwerverletzten Kinder am Donnerstagvormittag in dem Haus gefunden, als sie von einem mehrtägigen Krankenhausaufenthalt nach Hause zurückkehrte. Zwei der Jungen starben dann an ihren schweren Verletzungen. Rettungskräfte hatten vor Ort versucht, die schwerverletzten Kinder wiederzubeleben, vergeblich.

Auch der 27-jährige Vater der drei Jungen wurde verletzt in einem Einfamilienhaus im Ilmkreis gefunden. Er wies demnach ebenfalls Stichverletzungen auf, die er sich nach Polizeiangaben vermutlich selbst zufügte. Bislang konnte der Mann noch nicht vernommen werden.

Die Umstände der Tat sind nach Polizeiangaben noch völlig unklar. Dem MDR zufolge war der Mann bereits in der Vergangenheit gewalttätig geworden. Dies hätten Nachbarn berichtet. Erst Anfang der Woche soll er die Mutter verprügelt haben.

