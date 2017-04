Panorama

Mord an Bankiersgattin: Verdächtiger im Mordfall Bögerl gefasst

Im Fall Maria Bögerl klicken die Handschellen: Rund sieben Jahre nach dem Mord an der Bankiersgattin aus Heidenheim kann die Polizei einen Verdächtigen festnehmen. Ermittler des Bundeskriminalamts sprechen von einer "heißen Spur".

Im Fall der Entführung und Ermordung der Bankiersfrau Maria Bögerl aus Heidenheim hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Das bestätigte das Bundeskriminalamt am frühen Morgen auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa.

Der Festgenommene stand bundesweit zur Fahndung ausgeschrieben. Ermittler hatten zuletzt neue Hinweise auf den mutmaßlichen Täter erhalten und darauf eine umfangreiche Öffentlichkeitsfahndung gestartet.

"Es ist eine heiße Spur", hatte ein Sprecher des Bundeskriminalamts am Vortag erklärt. Demnach war es im vergangenen Sommer zu einem Vorfall gekommen, bei dem zwei junge Männer offenbar Zeugen eines ungewöhnliches Geständnisses wurden.

Die beiden jungen Männer wurden demnach Ende Juli in Hagen von einem offenbar betrunkenen Mann angesprochen. Der Mann habe dabei Angaben zu dem Mordfall gemacht, hieß es im Fahndungsaufruf der Polizei. Die beiden Männer nahmen das Gespräch mit ihrem Handy auf und riefen die Polizei. Als die alarmierten Beamten eintrafen, war der Mann allerdings bereits verschwunden.

BKA-Fahnder suchten daraufhin nach weiteren Zeugen, die Hinweise auf den Verbleib des Mann liefern könnten. In dem aufgezeichneten Gespräch mit den beiden jungen Männer gab der Verdächtige an, aus der Gemeinde Königsbronn in Baden-Württemberg zu stammen - was zu früheren Hinweisen auf den mutmaßlichen Mörder von Maria Bögerl passt. Außerdem habe er angegeben, früher Angehöriger der Bundeswehr gewesen zu sein. Auch das passt laut Ermittlern ins Bild.

Auf der Homepage des BKAs waren ein Foto, eine Beschreibung und auch eine Stimmaufzeichnung des Mannes verlinkt. Zudem wandte sich die Polizei erneut über die ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY … ungelöst" an die Öffentlichkeit.

Genetischer Fingerabdruck gesichert

Die Ehefrau des damaligen Heidenheimer Sparkassenchefs war im Mai 2010 aus ihrem Haus entführt worden. Ein bis heute unbekannter Täter meldete sich nach der Entführung telefonisch und forderte 300.000 Euro Lösegeld. Dabei soll der Entführer Dialekt gesprochen haben. Die Geldübergabe scheiterte. Später fand ein Spaziergänger die verweste Leiche der 54-Jährigen an einem Waldrand bei Heidenheim. Die Obduktion ergab, dass die 54-Jährige mit einem etwa 20 Zentimeter langen Messer erstochen worden war.

Ob es sich bei dem festgenommenen Mann tatsächlich um die gesuchte Person handelt, dürfte sich aus der Sicht der Ermittler schnell feststellen lassen: Im Wagen der der entführten Frau konnte die Polizei DNS-Spuren sichern, die 2014 für einen Massengentest in der Region genutzt wurden. Die Aktion brachte die Beamten damals allerdings nicht weiter. Ein aktueller Abgleich mit einer Speichelprobe des Verdächtigen dürfte nun jedoch neue Hinweise liefern.

Quelle: n-tv.de