Panorama

Tat live auf Facebook gezeigt: Vergewaltiger in Schweden müssen in Haft

Der Fall sorgt international für Entsetzen: Zwei Männer vergewaltigen in Schweden eine Frau, ein dritter Täter veröffentlicht den Vorfall live auf Facebook. Nun stehen die Männer vor Gericht - und schildern den Fall anders.

Wegen einer live auf Facebook übertragenen Vergewaltigung sind in Schweden drei Männer zu Gefängnisstrafen verurteilt worden. Das teilte das zuständige Gericht in Uppsala mit. Ein 18- und ein 21-Jähriger hatten nach Überzeugung der Richter im Januar eine 30-jährige Frau vergewaltigt und die Tat in einer geschlossenen Gruppe bei Facebook live übertragen.

Die Männer wurden zu einem Jahr beziehungsweise zwei Jahren und vier Monaten Haft verurteilt. Ein 24-Jähriger hatte das Ganze demnach mit seinem Handy gefilmt - dieser Verurteilte soll für sechs Monate ins Gefängnis.

Facebook-Nutzer hatten die Polizei auf die Übertragung aufmerksam gemacht. Die Ermittler griffen die Männer daraufhin in der Wohnung in Uppsala auf und stoppten die Tat. Der Anklage zufolge soll die Frau unter Alkohol und Drogeneinfluss gestanden haben und völlig wehrlos gewesen sein. Sie erinnert sich nicht an den Vorfall. Die Männer bestritten die Vergewaltigung und gaben an, die Frau habe zugestimmt, mit ihnen Sex zu haben.

Quelle: n-tv.de