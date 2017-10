Panorama

Nach Arztbesuch verschwunden: Vermisste Frau wird nach 42 Jahren gefunden

Nach einem Arztbesuch verschwindet Flora Stevens 1975. Die Polizei ermittelt immer wieder, kann aber ihr Schicksal nicht aufklären. Schließlich glauben die Ermittler, ihre Leiche entdeckt zu haben. Doch es kommt anders.

1975 verschwand Flora Stevens aus der Nähe von New York City, 36 Jahre ist die Frau damals alt. Die Suche nach ihr bleibt in all den Jahren erfolglos, bis die Polizei die Vermisste nun durch einen Zufall in einem Altenheim ausfindig macht.

Sie ist heute eine demente, 78 Jahre alte Frau. In dem Heim sprach sie nie mehr als zwei Wörter am Stück. Doch als man ihr ein Foto von Flora Stevens aus dem Jahr 1975 zeigte, deutete sie darauf und rief: "Ich!". Das Altenheim führte sie unter dem Namen Flora Harris. Medienberichten zufolge gehen die medizinischen Unterlagen von Flora Harris zurück bis Ende der 1980er-Jahre. Sie zeigen, dass sie in einem Krankenhaus in New York City war und danach in mehreren Altenheimen lebte.

Durch ihre Demenz kann auch sie selbst die Lücke zwischen 1975 und dieser Zeit nicht schließen - wo sie war, wird wohl ein Rätsel bleiben. Am 3. August 1975 war Flora Stevens von ihrem Ehemann zu einem Arzttermin im Kreiskrankenhaus von Monticello im Bundesstaat New York gefahren worden, hieß es in US-Berichten.

Keine Spur

Als er wiederkam, um sie abzuholen, war sie nicht mehr da. Er meldete sie als vermisst. Über die Jahre sahen sich die Ermittler den Vermisstenfall immer wieder an, fanden jedoch partout keine Spuren: Flora Stevens blieb verschwunden - bis jetzt.

Da erhielt die lokale Polizei in Monticello einen Anruf von Ermittlern des Bundesstaats: Man habe sterbliche Überreste einer Frau gefunden, die auf die Beschreibung von Flora Stevens passten. Also suchten sie nach Verwandten der Vermissten, um mit einer DNA-Probe die Identität der Toten zu klären.

Dabei machten sie einen Zufallsfund: Obwohl Stevens verschwunden war, benutzte jemand ihre Sozialversicherungsnummer - im benachbarten Bundesstaat Massachusetts. Zwei Ermittler fuhren über die Grenze und fanden sie schließlich in dem Altenheim. Obwohl sich der Fall wohl nie völlig aufklären lässt, zeigte sich der Sheriff von Monticello zufrieden: "Die Hauptsache ist zu wissen, dass es Flora gut geht."

Quelle: n-tv.de