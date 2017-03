Panorama

Leichenfund in Seevetal: Vermisste Millionärin vermutlich entdeckt

Bisher gilt der Fall einer vermissten Millionärin aus Leer als Mordfall ohne Leiche. Doch nun entdeckt ein Spaziergänger die sterblichen Überreste eines Menschen. Damit könnte ein schon länger inhaftierter Verdächtiger in Erklärungsnot geraten.

Knapp ein halbes Jahr nach dem Verschwinden einer Millionärin aus Niedersachsen ist eine Tote aufgefunden worden, die die Vermisste sein könnte. Ein Spaziergänger habe die Leiche am Sonntag in einem Waldstück bei Seevetal südlich von Hamburg entdeckt, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Aurich. Demnach soll sie nicht vergraben, sondern lediglich von Zweigen und Blättern bedeckt gewesen sein.

Es gebe Anhaltspunkte, dass es sich um die gesuchte 66-Jährige aus Leer handelt. Eine Obduktion soll nun Klarheit bringen. Möglicherweise könnten am Nachmittag bereits Ergebnisse vorliegen. Die Millionärin wird seit dem 26. Oktober vermisst. Anfang November war ihr Auto in Hamburg gefunden worden.

Die Polizei geht davon aus, dass die Kunsthändlerin aus Jemgum getötet wurde. Als möglicher Tatort gilt ein Café, dass die Millionärin in Leer-Bingum betrieb. Zunächst hatte die "Ostfriesen-Zeitung" über den Leichenfund berichtet.

Tipps zur Leichenentsorgung

Die Ermittler hatten bereits im November einen Verdächtigen festgenommen. Der 55-Jährige stammte aus Bochum und bewohnte als Mieter eine Wohnung in der Villa der Frau. Bei der Polizei sagte er aus, er habe die Leiche der Frau an der A1 zwischen Hamburg und Bremen abgelegt, sie aber nicht getötet. An dem von ihm angegebenen Ort wurde die Frau auch nicht gefunden. Zuvor soll er im Internet Tipps zur Leichenentsorgung gesucht haben. Dies konnten die Ermittler auf seinem Computer rekonstruieren.

Die ehemalige Unternehmensberaterin hatte ihr Vermögen schon vor Jahren mit Immobilien gemacht. In Ostfriesland besaß sie diverse Ferienwohnungen, die sie erfolgreich vermietete. Außer der Villa in Leer und dem Café besaß sie zudem ein Haus in Hamburg-Ottensen.

Quelle: n-tv.de