Panorama

Verschwundene Familie: Verwandte werden festgenommen

Seit mehr als zwei Wochen ist eine französische Familie verschwunden. Nun scheinen sich die schlimmsten Befürchtungen zu bestätigen. Eine Schwester des Familienvaters und ihr Mann werden festgenommen. Angeblich gibt es ein Geständnis.

Im Fall der in Frankreich verschwundenen vierköpfigen Familie Troadec hat die Polizei die Schwester des Familienvaters und deren Mann festgenommen. Der Staatsanwalt von Nantes, Pierre Sennés, bestätigte der Zeitung "Le Monde", dass zwei Personen am Sonntag in Gewahrsam genommen wurden. Sennés sagte jedoch nichts zu deren Identität.

Nach Informationen des Blattes gehen die Ermittler derzeit besonders einem "Familienstreit im Zusammenhang mit einem Erbfall" nach. Die Zeitung "Le Point" berichtet unter Berufung auf Ermittlerkreise, der Schwager habe in der Haft gestanden, die vier Menschen getötet zu haben. Den Berichten nach soll es um große Geldsummen gegangen sein.

Pascal und Brigitte Troadec, sowie ihre Kinder Charlotte und Sébastien sind seit dem 17. Februar verschwunden. Das nun festgenommene Paar war bereits zu Beginn der Ermittlungen vernommen worden. Seit Mitte Februar laufen Ermittlungen wegen Mordes und Entführung. Bei der Durchsuchung des Hauses der Familie waren Blutspuren gefunden worden, die dem 21-jährigen Sebastien und den Eltern zugeordnet werden konnten. Außerdem gehen die Ermittler davon aus, dass jemand versucht hat, Spuren in dem Haus in einem Vorort von Nantes zu beseitigen.

In der Region Brest, wo die Familie herstammt, hatte ein Jogger eine Jeans der 18-jährigen Tochter Charlotte gefunden. Darin befanden sich mehrere Bank- und Treuekarten des Mädchens. Kurz darauf wurden in der Nähe Bücher von Pascal entdeckt. Die Fundorte liegen hunderte Kilometer vom Wohnhaus der Vermissten entfernt. Auch das Auto des jungen Mannes konnten die Ermittler bereits aufspüren. Es stand auf dem Parkplatz einer Kirche in Saint-Nazaire.

Quelle: n-tv.de