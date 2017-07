Panorama

Hundert Verletzte in Chicago: Viele Tote durch Schüsse an US-Feiertag

An ihrem Unabhängigkeitstag werden die USA von zahlreichen Todesfällen durch Schusswaffen erschüttert. In Chicago sterben 14 Menschen, das jüngste Opfer ist gerade einmal 13 Jahre alt. In New York wird eine Polizistin kaltblütig erschossen.

Blutiger Feiertag in Chicago: In der drittgrößten Stadt der USA sind rund um den Unabhängigkeitstag herum am Dienstag mehr als hundert Menschen durch Schusswaffen verletzt worden, 14 davon wurden getötet. Das jüngste Opfer war laut einer von der Zeitung "Chicago Tribune" veröffentlichten Bilanz der Schusswaffenverbrechen zwischen vergangenem Freitag und Mittwoch gerade einmal 13 Jahre alt.

US-Präsident Donald Trump hatte das Gewaltproblem der Millionenmetropole am Michigan-See wiederholt angeprangert. Erst vor wenigen Tagen kündigte er an, Sicherheitskräfte der Bundesregierung nach Chicago entsenden zu wollen. Gemessen an der Bevölkerungszahl ist die Gewaltrate dort allerdings niedriger als in anderen US-Großstädten wie beispielsweise Baltimore oder St. Louis.

Polizistin im Auto erschossen

In New York sorgte am Unabhängigkeitstag ein Gewaltverbrechen mit Schusswaffeneinsatz für Entsetzen: Wenige Stunden nach dem abendlichen Feiertags-Feuerwerk wurde eine Polizistin in New York kaltblütig in ihrem Polizeiwagen erschossen. Die Beamtin saß in der Nacht zum Mittwoch mit einem Kollegen im Stadtviertel Bronx in dem Mannschaftswagen, als ein Angreifer plötzlich durch die Scheibe schoss. Nach Polizeiangaben erlitt die Polizistin einen Kopfschuss.

Der Angreifer, ein 34-Jähriger, wurde nach kurzer Flucht von Polizisten erschossen, nachdem er einen Revolver gezogen hatte. Ein Passant erlitt einen Streifschuss. Das Motiv des Angreifers war vollkommen unklar. Es handele sich um einen "nicht provozierten Angriff auf Polizisten, die im Einsatz waren, um die Leute dieser großartigen Stadt zu schützen", klagte New Yorks Polizeichef James O'Neill.

Quelle: n-tv.de