Offene Klagemauer der Getrennten: Was Menschen ihrem Ex schreiben würden

Die Beziehung ist zerbrochen, aber es gäbe noch so viel zu sagen. So geht es vielen, dafür gibt es nun eine Lösung: Das Online-Dokument für "Texte, die ich meinem Ex schicken möchte".

Dass Beziehungen zerbrechen, ist leider so. In nahezu jedem Beziehungsratgeber steht, dass es dann keine gute Idee ist, den Ex-Partner mit Nachrichten zu überhäufen. Allerdings gibt es ausgerechnet jetzt so vieles, was man sagen möchte.

Für all diejenigen, die noch einen Wutausbruch oder eine verspätete Liebeserklärung loswerden müssen, hat ein junger US-Amerikaner ein Google-Dokument angelegt, in das man seine Botschaft schreiben kann. Der 24-Jährige Sean Peter Drohan erzählte der britischen "Daily Mail", er habe die Idee für diese Datenbank am 14. Februar gehabt. "Es war Valentinstag und das ist ein komplizierter Tag für die Menschen. So war ich froh, einen kleinen Raum für Trauer und Würdigung zu schaffen."

Die Idee des New Yorker Princeton-Absolventen: Hier kann jeder anonym hineinschreiben, was er seinem Verflossenen heute gern sagen würde. Innerhalb weniger Tage machten bereits Hunderte Menschen davon Gebrauch. Es gibt diejenigen, die sich offenbar gern an die zurückliegende Beziehung erinnern. Sie schreiben: "Ich liebe Dich noch immer" oder "Es gibt Liebeslieder, die immer uns gehören werden. Ich werde sie von Zeit zu Zeit anhören und mich an das Gute erinnern."

"Es tut mir leid"

Es gibt aber auch diejenigen, die bereuen, dass sie zum Scheitern einer Beziehung beigetragen haben. Jemand schrieb: "Es tut mir leid, dass ich mit Deinem Cousin geschlafen habe." Ein anderer: "Du bist unglaublich, es tut mir leid, dass ich Dein Herz gebrochen habe."

Deutlich öfter nutzen die Schreiber allerdings die Gelegenheit, die Beziehung aufzuarbeiten. Da ist die Rede von Betrug und Manipulation, von gebrochenen Versprechen und mangelndem Respekt. "Du hast gesagt, Du liebst mich. Indem Du zwei Monate nach unserer Trennung schon wieder in einer Beziehung bist, beweist Du, dass das eine Lüge war." Überhaupt spielt das Leben nach der gescheiterten Liebe eine große Rolle. Besonders wenn sich die Dinge zum Guten entwickeln. "Erinnerst Du Dich, dass Du dachtest, ich sei zu dumm, um nach Princeton zu gehen. Nun, ich sehe Deinen Aufnahmebrief nirgend. Wer lacht nun zuletzt?"

Ein anderer stellt fest: "Meine Katze ist bessere Gesellschaft als Du. Sie kann mich sexuell nicht befriedigen, aber das konntest Du auch nicht." Bei manchen spielen hingegen ganz pragmatische Überlegungen eine Rolle: "Könntest Du bitte Deiner Mutter sagen, dass wir nicht wieder zusammenkommen, damit sie aufhört, mir Urlaubsgrüße zu schreiben?"

Die meisten Notizen sind auf Englisch, einige Deutsche haben aber den Weg zu dieser Klagemauer der Getrennten auch schon gefunden. Andere Nutzer haben die Möglichkeit, die Einträge zu kommentieren und machen davon eifrig Gebrauch. Inzwischen gibt es über 2000 Einträge, Nummer 2333 lautet: "Wir haben nie zusammen gefrühstückt."

