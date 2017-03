Panorama

Verbindung zum Fall Kraus?: Wasserleiche im Hamburger Hafen entdeckt

In der Nähe des Hamburger Museumsschiffs "Cap San Diego" ziehen Feuerwehrleute einen leblosen Körper aus der Elbe. Spekulationen, dass es sich um den vermissten HSV-Manager Timo Kraus handelt, bestätigt die Polizei nicht.

Aufregung am Hamburger Hafen: Im Bereich des Museumsschiffs "Cap San Diego" ist eine männliche Wasserleiche gefunden und von der Feuerwehr geborgen worden. Darüber berichten mehrere regionale Medien. Zur Identität der männlichen Leiche gibt es noch keine Angaben.

Laut Feuerwehr wurde die Leiche zur Untersuchung ins Institut für Rechtsmedizin gebracht. Vermutungen, dass es sich um den vermissten HSV-Manager Timo Kraus handelt, bestätigte die Polizei nicht. Dem "Hamburger Abendblatt" sagte sie, Erscheinungsbild und Bekleidung des Toten ließen es unwahrscheinlich erscheinen, dass es sich um Kraus handle. Außerdem sei die Verweildauer der Leiche im Wasser wohl zu gering, um eine Verbindung zum Fall Kraus herstellen zu können.

Der Fundort der Leiche ist allerdings unweit von der Stelle, an der der vermisste HSV-Manager Timo Kraus Anfang Januar auf mysteriöse Weise verschwand. Der Merchandising-Chef des Fußball-Bundesligisten hatte mit Kollegen in einem Brauhaus an den Landungsbrücken gefeiert und soll anschließend von Mitarbeitern in ein Taxi gesetzt worden sein. Zu Hause war der 44-Jährige aber nicht angekommen. Die Ortung von Kraus' Handy am Tag seines Verschwindens hatte ergeben, dass er vermutlich zu den Landungsbrücken zurückkehrte. Nach mehreren Wochen intensiver Suche ging die Polizei von einem Unfall aus.

Weder ein Tauchereinsatz noch ein Zeugenaufruf in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" brachten die Ermittler auf die Spur des vermissten HSV-Managers.

Quelle: n-tv.de