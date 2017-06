Panorama

Ganzes Haus in Berlin unterspült: Wassermassen fluten die Hauptstadt

In Berlin gilt wegen des Wetters noch immer der Ausnahmezustand. Ein Haus im Stadtteil Charlottenburg wird wegen Einsturzgefahr evakuiert. Abschnitte der Autobahn sind gesperrt. Weil Passagiere am Flughafen Tegel festsitzen, wird das Nachtflugverbot aufgehoben.

Stundenlanger Starkregen, vollgelaufene Keller und überschwemmte Straßen haben der Berliner Feuerwehr auch in der Nacht schwer zu schaffen gemacht. Bis kurz vor Mitternacht zählte ein Sprecher fast 1400 wetterbedingte Einsätze in der Hauptstadt. Örtlich fiel binnen weniger als 24 Stunden mehr als doppelt so viel Regen wie normalerweise im ganzen Juni. Im Stadtteil Charlottenburg musste ein von den Wassermassen unterspültes Haus wegen möglicher Einsturzgefahr evakuiert werden. 18 Menschen mussten das Gebäude verlassen. Die Bewohner konnten erst in ihre Wohnungen zurückkehren, nachdem ein Statiker Entwarnung gegeben hatte.

Spitzenreiter bei den Regenmengen war laut n-tv Meteorologe Björn Alexander Oranienburg, nördlich von Berlin. Hier fielen allein bis Mitternacht 242 Liter pro Quadratmeter. Im Süden der Hauptstadt wurde immerhin noch 149 Liter gemessen. In Kreuzberg und am Insulaner wurden jeweils mehr als 100 Liter registriert. Zum Vergleich: Normal fallen in Berlin 100 Liter in den Monaten Juni und Juli zusammen. Im Gesamtjahr sind es in der Hauptstadt für gewöhnlich 500 Liter je Quadratmeter.

Nachtflugverbot aufgehoben

Der am Donnerstagmittag ausgerufene Ausnahmezustand galt auch in der Nacht. U-Bahnhöfe liefen voll mit Wasser, eine der fünf meistbefahrenen Autobahnen Deutschlands, die A100, blieb wegen Überschwemmung in Tunnelbereichen auch nachts abschnittweise gesperrt. Auf dem Flughafen Tegel wurden Flüge gestrichen und Maschinen umgeleitet. Am späten Abend teilte die Flughafengesellschaft dann mit, dass eine Ausnahme vom Nachtflugverbot erteilt wurde, um vielen Fluggästen die Weiterreise zu ermöglichen.

In Tegel gingen bis zum frühen Freitagmorgen 143,5 Liter Regen pro Quadratmeter nieder. Das langjährige Mittel für den Monat Juni liegt dort bei 70,9 Liter. Auf zahlreichen Berliner Straßen stand das Wasser zeitweise knöchelhoch, Taxis waren nur schwer zu bekommen, der S-Bahn-Verkehr war zeitweise gestört, Busse fuhren teils nur mit großer Verspätung. Die Innenstadt war teilweise lahmgelegt. Beim Notruf hingen Anrufer zeitweise minutenlang in der Warteschleife fest. Auch das Technische Hilfswerk unterstützte die Berliner Feuerwehrleute.

Im Stadtteil Charlottenburg gab es am späten Abend einen Unfall zwischen einem Leiterwagen der Feuerwehr und einem Auto. Drei Menschen wurden dabei verletzt, darunter zwei Feuerwehrleute. Weitere Menschen kamen in Berlin nicht zu Schaden. In Brandenburg beruhigte sich die Lage am frühen Morgen etwas. Besonders betroffen war bis dahin der Süden des Bundeslands sowie der Raum Oranienburg. Mehr als 400 Einsatzkräfte waren dort bis zum frühen Morgen im Einsatz. Immer wieder musste auch das Technische Hilfswerk mithelfen, um Häuser, Straßen und ganze Firmen von den Wassermassen freizupumpen. Es kam zu mehreren Unfällen mit Leichtverletzten.

Hamburg blieb verschont

Auch die Landeshauptstadt war betroffen. 46 Mal rückte die Feuerwehr in Potsdam wegen überfluteter Straßen und vollgelaufener Keller aus. Der Deutsche Wetterdienst hatte am Abend seine Starkregen-Warnungen auf Norddeutschland ausgeweitet. Besonders heftig erwischte es dort zunächst einige Regionen Niedersachsens. In Hannover standen zahlreiche Straßen unter Wasser. Auch die Medizinische Hochschule sowie das Firmengelände des Reifenherstellers Continental waren betroffen. 175 wetterbedingte Einsätze zählte die Feuerwehr bis zum späten Abend. Im Raum Oldenburg stürzte das Dach einer Firma unter den Wassermassen ein. Verletzt wurde auch hier niemand.

Die übrigen norddeutschen Bundesländer blieben vorläufig von heftigeren Wasserschäden verschont. Zwar meldeten mehrere Feuerwehr- und Polizeidienststellen starken Regen. Zu größeren Einsätzen kam es aber zunächst nicht. "Wir mussten bislang kein einziges Mal wegen des Wetters ausrücken", sagte ein Polizeisprecher in Hamburg. "Nicht mal ein Keller ist vollgelaufen."

Nahe Rostock kam bei starkem Regen ein Lastwagen von einer Bundesstraße ab, prallte gegen einen Baum und kippte um. Weil der Fahrer zunächst zu Fuß von der Unfallstelle flüchtete, war unklar, ob nicht auch andere Ursachen für den Unfall in Frage kommen, wie die Polizei mitteilte. Nach Angaben der Polizei waren einige Warnungen für Mecklenburg-Vorpommern im Laufe der Nacht abgeschwächt worden. Für die Länder Berlin, Brandenburg, Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern hatte der Deutsche Wetterdienst für den gesamten Freitag vor anhaltendem Starkregen gewarnt.

