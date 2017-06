Panorama

Verletzte auf London Bridge: Weißer Van soll in Passanten gefahren sein

Ein Fahrzeug soll mehrere Menschen auf der London Bridge angefahren haben, melden britische Medien. Demnach gibt es mehrere Verletzte, die behandelt werden. Es habe sich um einen weißen Transporter gehandelt, der auf den Bürgersteig gefahren sei. Drei Verdächtige würden gesucht, berichtet ein Reporter der BBC. Mehrere Augenzeugen berichten, sie hätten Schüsse gehört und Scharfschützen gesehen. Zudem sollen mehrere Menschen mit Messerstichen verletzt worden sein. Die Polizei ist eigenen Angaben zufolge auch in Borough Market in der Nähe der London Bridge im Einsatz. Bewaffnete Kräfte seien an beiden Orten im Einsatz.

Die Brücke ist gesperrt, ebenso die gleichnamige Station, und spricht von einem "ernsthaften Vorfall". Sie bittet darum, die Gegend zu meiden.

