Panorama

117 Meter Spannweite: Weltgrößtes Flugzeug verlässt Hangar

Microsoft-Mitbegründer Paul Allen baut das größte Flugzeug der Welt mit 117 Metern Spannweite. Mit dem Koloss werden Raketenstarts aus der Luft möglich sein. Wann die Maschine das erste Mal abhebt, ist aber noch unklar.

Zum ersten Mal ist das Flugzeug von Microsoft-Mitbegründer Paul Allen aus seinem Hangar in Kalifornien geschoben worden. Mit einer Spannweite von 117 Metern (etwa die Länge eines Fußballfelds) übertrifft es deutlich das bisher größte Flugzeug der Welt. Das Stratolaunch-Flugzeug mit dem Doppelrumpf soll laut Medienberichten als Startrampe für Raketen dienen.

Bisheriger Rekordhalter ist die Hughes H-4 Hercules mit einer Spannweite von 98 Metern. Das Flugboot flog 1947 ein einziges Mal in 20 Metern Höhe unter Ausnutzung des Bodeneffekts für 1,5 km.

Allens Mammutprojekt geht nun in die nächste Phase. Es werden Kraftstofftests durchgeführt. Der Stratolaunch-Geschäftsführer Jean Floyd erklärt der "Neuen Kronen Zeitung": "Das kennzeichnet den Abschluss der Konstruktionsphase und den Beginn der Testphase am Boden sowie in der Luft."

Das Stratolaunch-Flugzeug verfügt über sechs Pratt- & Whitney-Turbinen, die auch bei der Boeing 747 zum Einsatz kommen. Das maximale Startgewicht soll bei 589 Tonnen liegen. Laut Vulcan Aerospace wird das Flugzeug eine Reichweite von 3700 Kilometern haben.

Nicht für Passagiere

Das Unternehmen Stratolaunch wurde 2011 von Microsoft-Mitbegründer Paul Allen ins Leben gerufen. Ziel des Projektes ist es, die Raumfahrt im erdnahen Orbit "bequemer, zuverlässiger und routinemäßig" anzubieten.

Als Passagierflugzeug wird es allerdings nicht eingesetzt werden. Es wird dazu dienen, eine Trägerrakete von der Luft aus zu starten und Satelliten ins All zu bringen. Nach dem Raketenstart landet das Stratolaunch-Flugzeug wieder am Boden, berichtete die "Neue Kronen Zeitung".

Das Flugzeug wird in einem Hangar am Mojave Air & Space Port in der gleichnamigen Wüste in Kalifornien gebaut. Frühestens 2019 soll das riesige Flugzeug als Startrampe für Raketen dienen. Wann die ersten Roll- oder Flugversuche unternommen werden können, ist laut den Berichten nicht bekannt.

Quelle: n-tv.de