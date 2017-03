Panorama

Großbrand in Witten: Werkshalle geht in Flammen auf

Sirenen und Blaulicht reißen die Menschen im Südosten des Ruhrgebiets aus dem Schlaf: Auf dem Gelände eines Industriebetriebs bricht Feuer aus. Mit einem Großaufgebot kämpfen Einsatzkräfte gegen die Flammen an.

Bei einem Autozulieferer in Witten in Nordrhein-Westfalen ist in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Fünf Menschen erlitten Rauchvergiftungen und kamen ins Krankenhaus, wie die Feuerwehr mitteilte.

Im Stadtteil Rüdinghausen brenne eine Werkshalle lichterloh, heißt es in lokalen Medienberichten. Entsprechend groß sei die Rauchentwicklung. Anwohner sollten Fenster und Türen vorsorglich geschlossen halten. Messfahrzeuge seien vor Ort im Einsatz, um eine etwaige Umweltbelastungen oder Gesundheitsgefahren durch Brandabgase festzustellen.

Der Feueralarm erreichte die Einsatzkräfte tief in der Nacht. Mehr als 100 Feuerwehrleute sind seit etwa 2.00 Uhr im Einsatz. Hinweise zur Brandursache liegen noch nicht vor. Das Ausmaß der Schäden lässt sich noch nicht abschätzen. Die Brandermittler können ihre Arbeit erst aufnehmen, wenn die Flammen unter Kontrolle sind und das Feuer gelöscht ist.

Quelle: n-tv.de