"Einzigartiger Abschied": Witwer schlief sechs Tage neben toter Frau

Zu Hause sterben ist das Eine. Den Toten aber bis zur Einäscherung zu Hause behalten, das können sich viele nicht vorstellen. Ein Brite hat es gemacht und dafür nicht nur Zuspruch bekommen. Nun erklärt er, wie es dazu kam.

Russel Davison hat am 21. April seine Frau Wendy verloren. Die 50-Jährige war nach mehreren Jahren der Erkrankung an Gebärmutterhalskrebs gestorben, in ihrem eigenen Bett, im Haus des Paares im britischen Derby. Danach tat Davison etwas, das ihm in den sozialen Medien ein gewaltiges Echo einbrachte. In den sechs Tagen, die zwischen Wendys Tod und ihrer Beerdigung/Verbrennung vergingen, ließ er ihren Körper im gemeinsamen Schlafzimmer. Er schlief in dieser Zeit neben seiner toten Frau und schrieb darüber in einem Facebook-Post.

Mit dieser Entscheidung löste er sowohl Begeisterung als auch Befremden aus und entschloss sich deshalb, seine Beweggründe zu erläutern. Dem britischen "Independent" sagte Davison, er habe sich schon während der Krankheit seiner Frau nicht vorstellen können, sie nach ihrem Tod einem Bestattungsunternehmer zu überlassen. "Wie können wir als Familie jemanden Fremden rufen, der Wendy mitnimmt und in einen Kühlschrank tut?"

Statt Sarg ein Kokon

Also habe er den Körper seiner Frau "zeremoniell gewaschen", ihr ein "schönes Blumensommerkleid angezogen" und sie vom Bett in einen mit Bio-Baumwolle gefütterten Korb gelegt. Davison verwendet für diesen das Wort "Kokon", weil seine Frau das Wort "Sarg" nie gemocht habe. So blieb sie die nächsten sechs Tage in dem Zimmer.

In der ersten Nacht habe er viel geweint, ein wenig gelesen und sei dann schließlich eingeschlafen. Am nächsten Morgen sei es sehr tröstlich gewesen, dass Wendys Körper immer noch da war. In den nächsten Tagen seien ihre und seine Kinder, aber auch viele andere Menschen gekommen, um für Wendy Totenwache zu halten. "Ich weiß, das mag vielen Leuten seltsam erscheinen, aber ich würde es jedem empfehlen", so Davison.

"Sie sah absolut schön aus." In diesen Tagen sei das Gesicht seiner Frau eingesunken, ihr Mund habe sich etwas geöffnet. Aber es habe keine schlechten Gerüche gegeben, nichts sei unansehnlich oder störend gewesen. Nach sechs Tagen habe er den "Kokon" in seinen Land Rover geladen und zum Krematorium gefahren.

Die Davisons kannten sich seit ihrer gemeinsamen Schulzeit, führten zunächst jedoch Ehen mit anderen Partnern, bis sie vor 13 Jahren zueinander fanden. In ihrer gemeinsamen Zeit hätten sie viele Inspirationen aus verschiedenen spirituellen und religiösen Strömungen aufgenommen. Daraus habe sich die Idee entwickelt, wie sie im Fall des Todes vorgehen wollten. Damit alles rechtmäßig war, organisierte das Paar regelmäßige Besuche eines Arztes, der schließlich auch den Totenschein ausstellte.

Davison ist überzeugt, dass seine Art des Abschiednehmens nicht nur für Menschen mit religiösen Überzeugungen geeignet ist. Es sei schön gewesen, wie selbstverständlich Kinder in dem Raum gespielt hätten. Sein Neffe habe ihm gesagt, dass sich durch diese Erfahrung seine Haltung zum Tod verändert habe. Er begreife ihn nun als "Teil dieser schönen Reise des Lebens".

