Panorama

"Fackel-Turm" mit 676 Wohnungen: Wolkenkratzer in Dubai brennt lichterloh

Eines der höchsten Wohnhäuser der Welt brennt. Der "Torch Tower" in Dubai ist bereits evakuiert. Angaben über mögliche Opfer gibt es bislang keine.

In einem der höchsten Wolkenkratzer der Golfmetropole Dubai ist zum zweiten Mal binnen weniger Jahre ein Großbrand ausgebrochen. Das Hochhaus mit dem Namen "Torch Tower" - "Fackel-Turm" - fing in der Nacht Feuer, berichtete unter anderem die Nachrichtenseite "Gulf News". Einsatzkräfte versuchen den Brand in den Griff zu bekommen. Augenzeugen berichteten von schwerer Rauchentwicklung.

Ein Polizeisprecher sagte der Seite, dass das Feuer in der 9. Etage des mehr als 80 Stockwerke hohen Gebäudes ausgebrochen war.

Ein Video zeigte, dass etliche Etagen des Wohngebäudes in Flammen standen. Offiziellen Angaben zufolge ist das Hochhaus erfolgreich evakuiert worden. Angaben über mögliche Opfer gibt es bislang nicht. Der Torch Tower ist mit 86 Stockwerken eines der höchsten Wohnhäuser der Welt. In dem rund 350 Meter hohen Wolkenkratzer hatte es bereits 2015 gebrannt.

Quelle: n-tv.de