Nach Streit um Zustellung: Zeitungsbote ersticht Kunden

Schon öfter haben zwei Männer in Lüneburg über die Zustellung eines Anzeigenblattes diskutiert. Dieses Mal eskaliert die Situation und endet tödlich: Der Austräger geht mit einem Messer auf den Mann los.

Ein Zeitungsbote hat in Lüneburg einen Mann erstochen, mit dem er sich mehrfach über die pünktliche Zustellung eines Anzeigenblattes gestritten hatte. Der 42 Jahre alte Austräger habe den 51-Jährigen am Samstagnachmittag vor dessen Haus mit einem Messer attackiert, teilte die Polizei in Lüneburg mit. Zuvor hätten sich die beiden wie schon mehrfach davor darüber gestritten, ob der Austräger das kostenlose Blatt pünktlich genug zugestellt hatte.

Der 42-Jährige stach dem Mann mehrere Male in den Oberkörper. Rettungskräfte versuchten noch, den 51-Jährigen wiederzubeleben und brachten ihn ins Krankenhaus. Dort starb er aber wenig später an seinen schweren Verletzungen.

Kurz nach der Attacke hatte der 23 Jahre alte Sohn des Opfers den Angreifer von seinem Vater weggezerrt. Er hielt ihn so lange fest, bis die Polizei eintraf und den Mann festnahm. An diesem Sonntag wurde gegen ihn Haftbefehl wegen Mordes erlassen. "Wir wissen bisher auch nicht, warum der Streit so eskaliert ist", sagte eine Polizeisprecherin. Der 42-Jährige habe dazu bisher nicht ausgesagt.

