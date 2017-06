Panorama

Morde im mexikanischen Cancún: Zerstückelte Leichen in Koffern entdeckt

Wegen der weißen Strände und tropischen Temperaturen zieht es viele Touristen in den mexikanischen Ferienort Cancún - doch seit Monaten überschattet Bandengewalt das Urlaubsidyll. Nun macht die Polizei einen grauenhaften Fund.

Mehrere Morde erschüttern das mexikanische Touristenparadies Cancún: In Koffern in der Nähe des Strandes sind drei zerstückelte Leichen entdeckt worden. Die Körperteile seien bei einer Mangrove am Rande der Hotelzone des Ferienortes gefunden worden, sagte ein örtlicher Sicherheitsbeamter. Die Opfer wurden bislang nicht identifiziert.

Erst wenige Stunden zuvor hatte es in Cancún eine Schießerei und eine Verfolgungsjagd mit der Polizei gegeben, bei der ein Mensch getötet wurde. Die Täter hatten zunächst das Feuer auf die Beamten eröffnet, als sie festgenommen werden sollten.

Die Polizisten verfolgten die Gruppe anschließend mit hoher Geschwindigkeit durch die Innenstadt, es fielen Schüsse. Ein Verdächtiger wurde getötet, vier weitere festgenommen. Ob es einen Zusammenhang mit dem Leichenfund gibt, ist unklar.

In Cancún ist die Gewalt in den vergangenen Monaten zunehmend außer Kontrolle geraten. Die Behörden machen rivalisierende Drogenkartelle dafür verantwortlich. Die jüngsten Vorfälle ereigneten sich vor Beginn eines Treffens der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS), zu der in der kommenden Woche mehrere ausländische Minister in Cancún erwartet werden.

Quelle: n-tv.de