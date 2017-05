Panorama

Lokomotive rast in Wohnhaus: Zug entgleist bei Thessaloniki

In der Dunkelheit entgleist ein Zug nahe der griechischen Hafenstadt Thessaloniki. Es gibt Tote, doch wie viele es sind, ist unklar. Rettungsmannschaften suchen in der Finsternis nach Überlebenden.

Bei einem Zugunglück nahe der griechischen Hafenstadt Thessaloniki hat am Samstagabend Tote gegeben. Zur Opferzahl gab es zunächst widersprüchliche Angaben. Die griechischen Eisenbahnen teilten auf ihrer Internetseite mit, es seien dabei vier Menschen ums Leben gekommen. Der Gouverneur der Region, Apostolos Tzitzikostas, sprach dagegen im griechischen Fernsehen von zwei Toten und zwei lebensgefährlich verletzten Passagieren. Weitere fünf Menschen seien zum Teil schwer verletzt worden, hieß es.

Die Rettungsmannschaften suchten in den frühen Morgenstunden des Sonntag noch: "Wir versuchen, Reisende aus den Waggons zu befreien", sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

Wie es sich aus Fernsehberichten und Aussagen von Reportern am Unfallort ergab, sind alle fünf Waggons des Intercity 58 mit rund 100 Reisenden sowie die Lokomotive unter ungeklärten Umständen bei dem Dorf Adendron entgleist. Nach Angaben der Vize-Präfektin von Thessaloniki, Voula Patoulidou, war die Ursache womöglich überhöhte Geschwindigkeit.

Anschließend sei die Lokomotive in ein Haus gerast, berichtete das Nachrichtensender Skai. "Ich habe gesehen, wie der Tod auf mich zukam", sagte ein Anwohner der Region Reportern vor Ort. Er habe sich vor dem Aufprall mit einem Sprung vom Balkon retten können.

Der Zug war am Samstagnachmittag in Athen gestartet und für den Abend in Thessaloniki erwartet worden. Die griechischen Eisenbahnen (Train-OSE) sind wegen der schweren Finanzkrise in einem schlechten Zustand.

Quelle: n-tv.de