Vater mutmaßlicher Täter: Zwei Kinder bei Familiendrama erschlagen

In Ludwigsburg findet eine Mutter ihre vier und fünf Jahre alten Kinder tot beim Vater. Der Mann liegt nach einer Selbstverletzung im Krankenhaus und gilt als mutmaßlicher Täter, erklärt die Polizei.

Bei einem Familiendrama in Ludwigsburg sind zwei vier und fünf Jahre alten Kinder erschlagen worden. Der Vater liegt nach einer Selbstverletzung im Krankenhaus und gilt als mutmaßlicher Täter, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Den Angaben zufolge wollte die Mutter ihre Kinder bei dem von ihr getrennt lebenden Mann am Samstagabend nach einem vereinbarten zweitägigen Besuch um 21.40 Uhr abholen und fand die Kinder mit schweren Kopfverletzungen tot vor.

Der 34-jährige Vater wurde noch am Tatort festgenommen und soll noch am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt werden. Da er sich mutmaßlich selbst verletzt hatte, wurde er in ein Krankenhaus gebracht und dort von der Polizei bewacht. Die Mutter kam ebenfalls in ärztliche Obhut.

