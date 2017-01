Panorama

Mehrere Verletzte in Thüringen: Zwei Leichen nach Wohnheim-Feuer entdeckt

Es ist mitten in der Nacht, als ein Sozialheim im thüringischen Apolda in Flammen aufgeht. Mehrere Menschen werden verletzt, für zwei Bewohner kommt jedoch jede Hilfe zu spät. Offenbar sind sie Opfer eines Brandstifters geworden.

Bei einem vermutlich vorsätzlich gelegten Brand in einem Wohnheim im thüringischen Apolda sind zwei Menschen ums Leben gekommen. In dem abgebrannten Gebäude wurden die sterblichen Überreste von zwei Menschen gefunden, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Ein 33-jähriger Heimbewohner wurde unter dem Verdacht der Brandstiftung vorläufig festgenommen.

Der Mann soll das Feuer in der Nacht zum Dienstag mit Hilfe eines Brandbeschleunigers in einem Zimmer des von der Stadt genutzten Heims für sozial Benachteiligte gelegt haben. In der Folge breitete sich der Brand auf das gesamte Gebäude aus.

Neun Bewohner konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen. Eine 23-jährige Frau erlitt lebensgefährliche Brandverletzungen und liegt in einer Spezialklinik. Vier weitere Bewohner kamen mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus.

Zwei weitere Bewohner des Sozialwohnheims wurden zunächst vermisst. Ob es sich bei den gefundenen Leichen um die beiden handelte, war zunächst noch unklar. Ihre Identität konnte noch nicht abschließend geklärt werden. Ebenso unklar war noch das Tatmotiv. Die Staatsanwaltschaft wollte spätestens am Mittwoch entscheiden, ob Haftbefehl gegen den Verdächtigen beantragt wird.

Quelle: n-tv.de