Panorama

Fahrlässige Tötung?: Zweijähriger stirbt im glühend heißen Auto

Nur noch tot findet eine 17-jährige Mutter ihren zweijährigen Sohn, nachdem sie in ihn mehrere Stunden bei 30 Grad im Auto gelassen hatte. Eine Obduktion soll die Todesursache klären.

Eigentlich ist es bekannt - und doch passiert es immer wieder. Diesmal stirbt ein knapp zwei Jahre alter Junge in Österreich, weil ihn seine Eltern stundenlang bei 30 Grad Außentemperatur in einem Auto zurückgelassen haben. Die 17-jährige Mutter und ihr Freund ließen das Kind absichtlich im Fahrzeug zurück, wie die Polizei berichtete.

Das Paar wollte den Jungen ersten Aussagen zufolge nicht wecken, nachdem er bei einer längeren Autofahrt eingeschlafen war. Die beiden gingen in ihre Wohnung, schliefen selbst ein und vergaßen das Kind so für mehrere Stunden.

Als sie den Zweijährigen wieder aus dem Auto holen wollten, war er bereits tot. Das Unglück ereignete sich am Dienstag im Vorarlberger Bezirk Bludenz. Zuerst berichtete die "Neue Vorarlberger Tageszeitung" über den Fall.

Die Todesursache stand offiziell zunächst noch nicht fest. Es wurde aber ein Hitzetod vermutet. Die Leiche des Jungen sollte am Donnerstag in Innsbruck obduziert werden. Im Falle eines Hitzetods wird gegen die Mutter wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt.

Warnung

Schon 15 Minuten im geschlossenen Auto bei praller Sonne können fatal sein. Deshalb sollte man bei Hitze weder Kind noch Hund allein im Auto lassen, auch nicht für wenige Minuten. Dass die Gefahr der Überhitzung noch immer unterschätzt wird, zeigen alljährlich erschreckend viele Meldungen über Fälle wie jetzt in Österreich. Was Sie tun können, wenn Ihnen ein eingeschlossenes Kind in einem in der Sonne geparkten Fahrzeug auffällt:

Vergewissern sie sich, dass es dem Kind gut geht.

Wenn das Kind nicht reagiert oder Lebensgefahr zu befürchten ist, dürfen Sie im Rahmen der Nothilfe auch die Scheibe einschlagen.

Bitten Sie Passanten um Hilfe.

Informieren Sie die Polizei unter 110 oder die wählen Sie den Notruf unter 112 - damit können Sie überall in der EU Feuerwehr oder Notarzt alarmieren.

Quelle: n-tv.de