Ehe für alle im Liveticker: +++ 07:45 Eine Krankmeldung bei der SPD +++

Vier Tage, nachdem Bundeskanzlerin Merkel in einer öffentlichen Talkveranstaltung ankündigte, sie wolle die Ehe für alle "in Richtung einer Gewissensentscheidung" führen, stimmt der Bundestag über ein entsprechendes Gesetz ab. Schon am frühen Vormittag ist alles vorbei.

+++ 07:45 Eine Krankmeldung bei der SPD +++

Der Journalist Nico Fried von der "Süddeutschen Zeitung" schreibt auf Twitter, bei der SPD gebe es nur eine krankheitsbedingte Abwesenheit. Wie unten erwähnt: SPD, Linkspartei und Grüne verfügen über 320 Sitze. Die Union hat 309 Mandate. Dies heute ist übrigens die letzte Sitzung des Bundestags in dieser Legislaturperiode.

+++ 07:40 CDU-Generalsekretär Tauber stimmt für die Ehe für alle +++

Auch CDU-Generalsekretär Peter Tauber wird heute für die Ausweitung der Ehe auf homosexuelle Partnerschaften stimmen. Das kündigte er auf seinem Blog an. "Ich erinnere mich noch gut daran, dass gerade linke Parteien von der SPD über die Grünen bis hin zur Linkspartei in meiner Jugend immer wieder gegen die Ehe zu Felde zugezogen sind", schreibt Tauber. "Schon damals hat die politische Linke die Tatsache ignoriert, dass sich die meisten jungen Menschen eine auf Dauer angelegte Partnerschaft in Form der Ehe als ideale Beziehungsform wünschen. (...)Heute ist es sogar so, dass gleichgeschlechtliche Paare auch deshalb nicht alleine nach der rechtlichen Gleichstellung mit der Ehe streben, sondern ihre verbindliche Partnerschaft als Ehe bezeichnen wollen. Das spricht dafür, dass die politische Linke diesen Kulturkampf verloren hat."

+++ 07:30 Fraktionssondersitzungen von SPD und Grünen fangen an +++ Sozialdemokraten und Grüne treffen sich zu Sondersitzungen. Bei der SPD-Fraktion gilt "absolute Präsenspflicht". SPD, Linkspartei und Grüne – die mit großer Sicherheit geschlossen für die Ehe für alle stimmen werden – verfügen über 320 Sitze. Die Union hat 309 Mandate. Wenn Abgeordnete aus den Reihen von SPD und Opposition fehlen, könnten CDU und CSU die Abstimmung theoretisch verhindern.

+++ 07:15 So läuft der Morgen ab +++

Um 8 Uhr wird der Bundestag zunächst über einen sogenannten Aufsetzungsantrag entscheiden, mit dem das Gesetz über die Erweiterung der Ehe auf gleichgeschlechtliche Partnerschaften auf die Tagesordnung gehievt werden soll. Sollten SPD, Grüne und Linkspartei bei dieser Geschäftsordnungsabstimmung keine Mehrheit bekommen, wäre das Gesetz bereits vor der inhaltlichen Debatte gescheitert.

Mit Spannung erwartet wird das Verhalten der Unionsseite in dieser Verfahrensfrage. Die CDU/CSU-Fraktion fühlt sich durch das Vorpreschen des sozialdemokratischen Koalitionspartners brüskiert. Die Frage ist allerdings, ob nicht trotzdem Abgeordnete der Union für den Aufsetzungsantrag stimmen. "Ich gehe aber davon aus, dass ich im Zweifel für eine Aufsetzung der Abstimmung stimmen werde", sagte der CDU-Abgeordnete Stefan Kaufmann am gestrigen Donnerstag n-tv.de. Er will dann auch für die Öffnung der Ehe stimmen. "Das ist ein emotionaler Moment für mich."

Dagegen kündigte Unionsfraktionsvize Michael Kretschmer im Interview mit n-tv.de an, die Union werde "mit einer übergroßen Mehrheit gegen dieses Gesetz stimmen, und zwar zum einen aus inhaltlichen Gründen, aber auch, weil es nicht in Ordnung ist, wie diese Abstimmung zustande kommt".

Für die inhaltliche Debatte sind nur 38 Minuten eingeplant. Anschließend werfen die Abgeordneten bei der namentlichen Abstimmung ihre Stimmkarten in die Wahlurnen. Rund 20 Minuten später dürfte das Ergebnis feststehen.

Quelle: n-tv.de