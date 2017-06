Politik

"Deutschland den Deutschen": AfD-Spitze rügt Poggenburg

Die Bundes-AfD zieht Konsequenzen aus der Veröffentlichung eines Chat-Protokolls und mahnt den sachsen-anhaltischen Fraktionschef Poggenburg ab. Dessen nationalistische Äußerungen hatten für Kritik gesorgt - eine weitere Verfehlung darf er sich nun nicht mehr leisten.

Die AfD-Spitze hat den Fraktionschef der Partei im Magdeburger Landtag, André Poggenburg, wegen nationalistischer Äußerungen in einer internen Chat-Gruppe gerügt. Der Chat-Verlauf war in der vergangenen Woche von einer linken Website veröffentlicht worden.

In einem entsprechenden Beschluss, den der Bundesvorstand der Partei in einer Telefonkonferenz fasste, heißt es, Poggenburg habe sich in der Unterhaltung nach dem Bedarf "über eine Weiterbildung in Sachen 'Erweiterung der Außengrenzen'" erkundigt. Außerdem habe er an anderer Stelle "in Imitation eines NPD-Slogans: 'Deutschland den Deutschen'" geschrieben. Poggenburg wurde außerdem dafür kritisiert, dass er bei Entgleisungen von Mitgliedern der Chat-Gruppe nicht eingeschritten sei.

Der Beschluss sei einstimmig gefallen, hieß es. Den Antrag auf Abmahnung hatten den Angaben zufolge die beiden Spitzenkandidaten der Partei für die Bundestagswahl, Alice Weidel und Alexander Gauland, gestellt. Poggenburg selbst gehört dem Bundesvorstand als Beisitzer an. Im Falle einer weiteren Abmahnung würde ihm ein Parteiausschlussverfahren drohen.

Zwischen dem sächsischen Landesverband um Bundeschefin Frauke Petry und dem rechtsnationalen Lager gibt es schon länger Spannungen. Zu den prominentesten Vertretern des rechten Flügels gehören der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke und Poggenburg. Gauland hatte sich wiederholt hinter Mitglieder des rechtsnationalen Flügels gestellt.

Quelle: n-tv.de