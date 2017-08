Politik

Politische Einigung mit Taliban?: Afghanistan: Trump warnt und fordert

Er hat es groß angekündigt: In einer Rede an die Nation will US-Präsident Trump seinen Afghanistan-Kurs vorstellen. Zuckerbrot, Peitsche und vage Andeutungen sind das Ergebnis.

US-Präsident Donald Trump hat sich offen für eine mögliche politische Einigung mit den radikalislamischen Taliban in Afghanistan gezeigt. "Irgendwann, nach einem erfolgreichen Militäreinsatz, wird vielleicht ein politisches Klima möglich sein, das auch Elemente der Taliban in Afghanistan einschließt", sagte Trump. Niemand könne jedoch sagen, "wann oder ob das geschehen wird".

Er warnte zugleich vor einem übereilten Abzug aus Afghanistan. "Die Konsequenzen eines schnellen Abzugs sind sowohl vorhersehbar als auch inakzeptabel", sagte Trump. Ein übereilter Abzug würde ein "Vakuum" für "Terroristen" hinterlassen.

Nach Angaben ranghoher Mitarbeiter des Weißen Hauses hat Trump US-Verteidigungsminister James Mattis aber bereits angewiesen, bis zu 3900 weitere Soldaten in Afghanistan zu stationieren. Mattis erklärte, er habe den Vereinigten Generalstab angewiesen, Vorbereitungen zu treffen, "um die Strategie des Präsidenten umzusetzen".

Die USA haben derzeit 8400 Militärangehörige in Afghanistan stationiert. Die strategischen Optionen reichen von einer Aufstockung der Truppen über den umstrittenen Einsatz privater Söldner statt regulärer Soldaten bis hin zu einem Totalabzug.

Quelle: n-tv.de