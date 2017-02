Politik

Merkel zu Besuch in Nordafrika: Algerien soll Flüchtlinge zurücknehmen

Weniger Flüchtlinge aus Nordafrika sollen nach Europa kommen. Darüber möchte Kanzlerin Merkel bei ihrem Besuch in Algerien verhandeln. Vor allem die Abschiebungen machen Probleme.

Bundeskanzlerin Angela Merkel ist zu einem zweitägigen Besuch in Algerien aufgebrochen. Dort möchte sie unter anderem mit dem algerischen Ministerpräsidenten Abdelmalek Sellal über die Flüchtlingspolitik sprechen. Thema soll in diesem Zusammenhang auch die regionale Sicherheit sein. Der Wüstenstaat spielt eine wichtige Rolle in der Region. Die Regierung in Algier engagiert sich etwa für eine Stabilisierung des benachbarten Bürgerkriegslandes Libyen, von wo aus rund 90 Prozent der Migranten und Flüchtlinge über das Mittelmeer nach Europa übersetzen.

Merkel möchte im Namen Europas erreichen, dass weniger Algerier in Europa Asyl beantragen. Die Bundesregierung sieht Algerien als sicheres Herkunftsland und so keinen Grund, Antragstellern per se Asyl zuzusprechen. Doch obwohl der Bundestag bereits im Mai 2016 Algerien zu einem sicheren Herkunftsstaat erklärte, scheitert das entsprechende Gesetz bislang am Widerstand der Grünen im Bundesrat. Die Bestimmung als sicheres Herkunftsland würde Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber nach Algerien erleichtern. Doch die Grünen verweisen auf die Menschenrechtslage in Algerien - ebenso wie in den anderen Maghreb-Staaten Tunesien und Marokko.

Fakten zur Situation in Algerien und zu den Asylbewerber aus dem nordafrikanischen Staat:

Anerkennungsquote und Abschiebungen

Die Anerkennungsquote für algerische Asylbewerber ist gering. Für die ersten elf Monate des Jahres 2016 lag sie bei 2,7 Prozent. Die Zahl der Antragsteller lag in diesem Zeitraum bei gut 3400. Von den knapp 3000 abgelehnten Asylbewerbern wurden allerdings nur 140 nach Algerien abgeschoben. Es mangele an der Kooperation seitens der algerischen Behörden, heißt es aus deutschen politischen Kreisen.

Menschenrechtslage

Die algerischen Behörden schränkten laut dem Länderbericht 2016 von Amnesty International "die Rechte auf Meinungs-, Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit ein, nahmen friedliche Demonstrierende, Aktivisten und Journalisten fest, inhaftierten sie und gingen strafrechtlich gegen sie vor". Die Regierung in Algier verweigerte die "seit Langem geforderten Besuche von UN-Institutionen und -Experten zu den Themen Folter, Kampf gegen den Terrorismus und Vereinigungsfreiheit". Gerichte verhängten "zahlreiche Todesurteile". Allerdings wird die Todesstrafe seit 1993 nicht mehr vollstreckt.

Das deutsche Asylrecht sieht vor, dass solche Staaten zu sicheren Herkunftsstaaten erklärt werden können, "bei denen auf Grund der Rechtslage, der Rechtsanwendung und der allgemeinen politischen Verhältnisse gewährleistet erscheint, dass dort weder politische Verfolgung noch unmenschliche oder erniedrigende Bestrafung oder Behandlung stattfindet".

Politische Lage

Algeriens Präsident Abdelaziz Bouteflika ist seit April 1999 im Amt. Für den 4. Mai 2017 sind Parlamentswahlen angekündigt. Seit den Wahlen 2012 stellen Bouteflikas Nationale Befreiungsfront (FLN) und die Nationale Sammlungsbewegung für Demokratie (RND) die absolute Mehrheit im Parlament. Die bislang zersplitterten islamistischen Parteien bemühen sich um einen Zusammenschluss.

Das "schwarze Jahrzehnt"

Auch nach der Verabschiedung der Charta für Frieden und Versöhnung aus dem Jahr 2005 wird Algerien schwer belastet von der Gewaltwelle des "schwarzen Jahrzehnts". Im damaligen Bürgerkrieg zwischen den Sicherheitskräften und bewaffneten islamistischen Gruppen wurden in den 90er-Jahren 200.000 Menschen getötet. Die Gewalt dauert an: 2016 wurden laut offiziellen Angaben von den Sicherheitskräften 125 "Terroristen" getötet und 225 festgenommen. Die Verantwortlichen für Folter und andere schwere Menschenrechtsverstöße während der 90er-Jahre gehen laut Amnesty "nach wie vor straffrei aus".

Quelle: n-tv.de