Aufnahmen nach Anschlag: Amri zeigt offenbar Geste in Überwachungskamera

Der mutmaßliche Attentäter von Berlin flüchtet nach der Tat offenbar zum Bahnhof Zoo. Dass er dort gefilmt wird, war ihm wohl nur allzu bewusst: Er soll sich extra in die Kamera gedreht haben.

Der mutmaßliche Attentäter von Berlin, Anis Amri, ist direkt nach dem Anschlag wohl von einer Kamera am Bahnhof Zoologischer Garten in Berlin aufgezeichnet worden. Es sei davon auszugehen, dass der Mann auf dem Video Amri sei, sagte die Sprecherin der Bundesanwaltschaft, Frauke Köhler. Er sei sich der Aufzeichnung offenkundig auch bewusst gewesen. Der Mann habe den erhobenen Zeigefinger in Richtung Kamera gezeigt. Köhler sprach von dem "Tauhid"-Gruß. Dieser gilt zuallererst als Glaubensbekundung. Die Geste ist jedoch auch von IS-Anhängern bekannt.

Amri soll zuvor einen LKW in den Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz gesteuert haben. 12 Menschen starben bei dem Anschlag, mehr als 50 wurden verletzt. Köhler bestätigte zudem, dass der getötete polnische Lkw-Fahrer mit Amris Waffe erschossen wurde. Es sei die gleiche Waffe gewesen, die bei Amri in Italien gefunden wurde.

Der tödliche Schuss auf den polnischen Lkw-Fahrer ist der Sprecherin zufolge am Parkplatz des Lastwagens am Friedrich-Krause-Ufer erfolgt. Der Fahrer habe zu dem Zeitpunkt auf dem Beifahrersitz gesessen, sagte sie. Dies habe unter anderem die Untersuchung von Schmauchspuren ergeben. Eine am Lkw sichergestellte Hülse passe zu der in Italien entdeckten Waffe. Demnach befand sich zum Tatzeitpunkt keine dritte Person in der Fahrerkabine.

Quelle: n-tv.de