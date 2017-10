Politik

Auf Druck von Erdogan: Ankaras Bürgermeister tritt zurück

Seit 1994 ist Gökcek Bürgermeister von Ankara. Am Samstag ist seine Zeit abgelaufen, denn der türkische Präsident Erdogan will es so. Hintergrund sind die Lokalwahlen im März 2019.

Der langjährige Bürgermeister der türkischen Hauptstadt Ankara hat sich dem Druck von Präsident Recep Tayyip Erdogan gebeugt und seinen Rücktritt angekündigt. Melih Gökcek teilte die Entscheidung nach einem Treffen mit Erdogan mit. Am Samstag werde er sein Amt niederlegen, erklärte Gökcek.

Er war bisher einer von drei Bürgermeistern, die der Aufforderung zur Amtsniederlegung von Erdogan nicht gefolgt waren. Der Präsident hatte vergangene Woche gedroht, seine islamisch-konservative Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (AKP) werde die unbeugsamen Bürgermeister bestrafen. Der Präsident will seine Partei bis zu den Lokalwahlen im März 2019 neu aufstellen und verjüngen. Die Wahlen bilden den Auftakt für Parlaments- und Präsidentschaftswahlen im November desselben Jahres.

Der 68-jährige Gökcek bekleidete den Bürgermeisterposten seit 1994. Er war in der Vergangenheit mit skurrilen Äußerungen aufgefallen. Hinter einem Erdbeben vermutete er etwa einmal eine ausländische Verschwörung.

Quelle: n-tv.de