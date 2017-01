Politik

"Gräueltat ausgerechnet an Silvester": Anschlag in Istanbul löst Entsetzen aus

Das neue Jahr startet mit einem Anschlag: Hunderte Menschen feiern in einem der berühmtesten Nachtclubs Istanbuls, als mindestens ein Angreifer das Feuer eröffnet. Es gibt Dutzende Tote und Verletzte. Die Attacke löst weltweit tiefe Betroffenheit aus.

Der Anschlag auf einen Istanbuler Nachtclub mit Dutzenden Toten und Verletzten hat Entsetzen ausgelöst. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan zeigte sich tief erschüttert über den Anschlag, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu unter Berufung auf Regierungskreise berichtete. Justizminister Bekir Bozdag twitterte: "Das ist ein hinterhältiger und verräterischer Terroranschlag gegen unsere Türkei, unseren Frieden, unsere Einheit, unsere Brüderlichkeit und gegen uns alle." Der Kampf gegen den Terror werde "entschlossen" weitergeführt.

Die Bundesregierung verurteilte den Angriff. "Wir sind tief bestürzt und trauern mit den Menschen in #Istanbul", twitterte das Auswärtige Amt. Die US-Regierung sprach von einer Gräueltat ausgerechnet an Silvester, was die Brutalität der Angreifer nur noch unterstreiche. "Wir bekräftigen die Unterstützung der USA für die Türkei, unserem Nato-Verbündeten, in unserer gemeinsamen Entschlossenheit, alle Arten von Terrorismus zu bekämpfen und zu besiegen", erklärte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, Ned Price. Präsident Barack Obama bot den türkischen Behörden Hilfe an, wie das Weiße Haus mitteilte.

Die EU-Außenbeauftragte Frederica Mogherini schrieb: "2017 startet mit einem Angriff in Istanbul. Unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Wir arbeiten weiter daran, solche Tragödien zu verhindern." Ähnlich äußerte sich Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Seine Gedanken seien bei denjenigen, die durch die Attacke betroffen seien und dem türkischen Volk, twitterte er.

Bericht über zwei Angreifer

Ein oder mehrere Täter hatten in der Silvesternacht im Club Reina auf Partygäste geschossen. Nach offiziellen wurden mindestens 39 Menschen getötet und Dutzende verletzt. Unter den Toten sind mindestens 16 Ausländer. Das Schicksal des oder der Täter ist unklar. Innenminister Süleyman Soylu sagte, es werde weiter nach einem Terroristen gefahndet.

Angaben des Istanbuler Gouverneurs Vasip Sahin zufolge erschoss mindestens ein Angreifer in einem Weihnachtsmannkostüm einen Polizisten und einen Zivilisten vor dem Eingang des Clubs, bevor er im Inneren wahllos um sich schoss. Er habe "auf die brutalste und gnadenloseste Weise auf unschuldige Menschen gezielt, die nur hergekommen waren, um Silvester zu feiern und Spaß zu haben", sagte Sahin. Die Nachrichtenagentur Dogan berichtete von zwei Angreifern, dafür gab es zunächst jedoch keine Bestätigung.

Aus Angst vor möglichen Anschlägen waren in der Silvesternacht Medienberichten zufolge 17.000 Polizisten in Istanbul im Einsatz. An der zentralen Ausgehmeile Istiklal Caddesi kontrollierten Sicherheitskräfte die Zugänge und durchsuchten Taschen. Die deutsche Botschaft hatte in einer Mitteilung an Deutsche angesichts der Terrorgefahr mitgeteilt: "Die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen und Festlichkeiten an Silvester und Neujahr sollte verantwortungsvoll geprüft werden."

Auch die US-Botschaft und andere ausländische Vertretungen hatten vor Silvester zu besonderer Wachsamkeit während der Neujahrsfeiern aufgerufen. Das Auswärtige Amt in Berlin empfahl Reisenden in Istanbul nach dem Anschlag, vorerst in ihren Hotels und Unterkünften zu bleiben und die weitere Entwicklung in den Medien und den eigenen Sicherheitshinweisen zu verfolgen.

Quelle: n-tv.de