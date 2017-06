Politik

Zum ersten Mal in diesem Jahr: Assad wagt sich aus Damaskus raus

Syriens Präsident Assad scheint sich sicherer zu fühlen. Er besucht in Hama eine Moschee. Seit dem Beginn des Bürgerkrieges in seinem Land vor mehr als sechs Jahren sind Assad-Besuche außerhalb der Hauptstadt Damaskus eine Seltenheit.

Erstmals seit einem Jahr ist der syrische Präsident Baschar al-Assad außerhalb der Hauptstadt Damaskus öffentlich aufgetreten. In Hama im Zentrum des Landes nahm Assad am Gebet zum Eid-al-Fitr-Fest in einer Moschee teil. Anschließend traf er vor der Moschee mit Gläubigen zusammen.

Eid al-Fitr markiert das Ende des muslimischen Fastenmonats Ramadan. Zuletzt war Assad im Juli vergangenen Jahres öffentlich außerhalb von Damaskus aufgetreten - damals besuchte er zu Eid al-Fitr die drittgrößte syrische Stadt Homs. Seit dem Beginn des Syrien-Krieges vor mehr als sechs Jahren sind Assad-Besuche außerhalb der Hauptstadt eine Seltenheit.

Hunderte Häftlinge freigelassen

Zum Ramadan-Ende hat das syrische Regime Hunderte Gefangenen freigelassen. Am Samstag seien mehr als 670 Frauen und Männer aus verschiedenen Haftanstalten entlassen worden, erklärte Justizminister Hischam al-Schaar. Keine Angaben gab es dazu, ob unter ihnen auch politische Gefangene sind.

Menschenrechtlern zufolge sitzen in Syrien Zehntausende Menschen aus politischen Gründen und ohne rechtsstaatliches Verfahren in Haft, wo sie gefoltert werden. Das Schicksal von vielen ist unbekannt. Nach Erkenntnissen der Menschenrechtsorganisation Amnesty International wurden in dem Militärgefängnis Saidnaja zwischen 2011 und 2015 bis zu 13.000 Häftlinge unter strikter Geheimhaltung gehängt.

