Schüsse beim Baseball-Training: Attentäter feuert auf US-Abgeordnete

Ein brutaler Überfall bei Washington reißt die US-Hauptstadt aus dem Alltag: Bei einer Sportveranstaltung fallen plötzlich Dutzende Schüsse. Mehrere Menschen gehen zu Boden, darunter auch zwei hochrangige Politiker der Republikaner.

Bei einer Schießerei unweit der US-Hauptstadt Washington, D.C. sind zwei hochrangige republikanische Abgeordnete angeschossen worden. Verletzt wurden Steve Scalise, der als "Majority Whip" die Funktion eines Fraktionsgeschäftsführers der Republikaner im US-Repräsentantenhaus ausübt, sowie sein Parteifreund Roger Williams.

Ein mit einem Gewehr bewaffneter Schütze habe am Morgen gegen 7 Uhr (Ortszeit US-Ostküste) an einem Baseball-Platz vor einer Jugendherberge in Alexandria das Feuer eröffnet, berichtete die "New York Times". Der Tatort liegt nur wenige Kilometer südlich der US-Hauptstadt.

Feuergefecht auf dem Spielfeld

Bei dem Vorfall sollen Augenzeugen zufolge bis zu 50 Schüsse gefallen sein. Neben Scalise und Williams wurden mindestens fünf weitere Personen verletzt. Dabei handele es sich um zwei Polizisten und Kongress-Mitarbeiter, berichtete der US-Sender CNN. Die Verletzten wurden in die umliegenden Krankenhäuser gebracht.

Scalise wurde demnach von mindestens einer Kugel an der Hüfte getroffen. Er sei vom Spielfeld weggekrochen, während der Schütze weiter gefeuert habe, berichtete sein Fraktionskollege Mo Brooks, der die Schießerei unverletzt überstand. Er habe Scalise' stark blutende Wunde mit seinem Gürtel abgebunden, berichtete Brooks. Wie schwer der Abgeordnete Williams verletzt wurde, war zunächst unklar.

Vor Ort müssen sich dramatische Szenen abgespielt haben. Augenzeugen zufolge lieferten sich Polizisten mit dem Angreifer auf dem offenen Spielfeld ein regelrechtes Feuergefecht, während Sportler, Kongressmitarbeiter und Abgeordnete verzweifelt versuchten, in Deckung zu kriechen.

Durch ihr rasches Eingreifen hätten die Personenschützer möglicherweise ein Massaker verhindert, heißt es. Der Senator Rand Paul erklärte, es sei nur den Sicherheitskräften vor Ort zu verdanken, dass sich der Sportplatz nicht in ein Schlachtfeld verwandelt habe. Die Polizisten hätten sofort das Feuer erwidert, sagte Paul. Damit hätten sie Schlimmeres verhindert.

In der politischen Hierarchie in Washington gilt Steve Scalise als die Nummer drei der republikanischen Partei. Wegen seiner hohen Position in der Parteiführung wurde er von der "Capitol Police" zu dem Sportplatz nach Alexandria begleitet.

Mutmaßlicher Täter angeschossen

Die Polizisten konnten den Schützen schließlich überwältigen. Er sei noch auf dem Spielfeld angeschossen und festgenommen worden, berichtete der US-Sender Fox News. Die Rede war von einem einzelnen Täter.

Die Schüsse fielen während eines morgendlichen Baseball-Trainings von Abgeordneten und Kongressmitarbeitern, bei dem sich die Parlamentarier und ihre Helfer auf ein anstehendes Spiel vorbereiteten. Insgesamt hätten sich rund 25 Mitglieder von Repräsentantenhaus und Senat auf dem Sportplatz aufgehalten, sagte der Senator Jeff Flake zu Journalisten.

Michael Brown von der Polizei Alexandria erklärte, um 7.09 Uhr Ortszeit seien erste Berichte über Schüsse im Simpson Park in Alexandria eingegangen. Drei Minuten später sei die Polizei vor Ort gewesen und habe die Capitol Police unterstützt.

Erste Stellungnahme von Trump

Erste Berichte über den Vorfall erreichten die US-Politik wenige Minuten nach Beginn der Schießerei. "Der Vizepräsident und ich wurden über den Vorfall informiert", ließ US-Präsident Donald Trump am Morgen mitteilen. "Unsere Gedanken und Gebete sind bei allen Betroffenen."

Die Polizei teilte kurz darauf mit, ein Verdächtiger sei in Gewahrsam und stelle "keine Bedrohung mehr" dar. Sicherheitshalber blieben die Schulen in der auch bei Touristen beliebten Kleinstadt vor den Toren Washingtons vorerst geschlossen.

Die Hintergründe der Tat sind noch vollkommen unklar. Der US-Politiker Scalise hatte sich in der Vergangenheit unter anderem auch gegen schärfere Waffengesetze ausgesprochen und in diesem Zusammenhang auch Trumps Amtsvorgänger Barack Obama scharf attackiert. Scalise gilt als vehementer Befürworter des zweiten Verfassungszusatzes, der US-Bürgern das Recht auf Waffenbesitz garantiert.

Quelle: n-tv.de