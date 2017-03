Politik

Deutscher unter den Verletzten: Attentäter von London ist Brite

Am Tag nach dem Terroranschlag in London steht das Land noch unter Schock. Zugleich werden immer mehr Fakten bekannt: Der Attentäter ist wohl ein in Großbritannien geborener, Polizei bekannter Islamist. Unter den Verletzten ist auch ein Deutscher.

Der Attentäter von London ist in Großbritannien geboren. Das sagte die britische Premierministerin Theresa May am Tag nach dem Anschlag vor dem Parlament. Die Behörden vermuten die Tat eines Einzelnen. Der Mann war zuständigen Polizeistellen als Islamist bekannt. Er sei vor einigen Jahren bei einer Untersuchung des Inlandsgeheimdiensts MI5 zu "gewalttätigem Extremismus" im Visier der Ermittler gewesen, sagte May.

Noch in der Nacht hatte es Razzien und sieben Festnahmen gegeben. Wie der Chef der Terrorabwehr von Scotland Yard, Mark Rowley, erklärte, wurden die Verdächtigen an sechs verschiedenen Orten festgenommen. Demnach gab es unter anderem Festnahmen in London und Birmingham. In welcher Beziehung die Festgenommenen zu dem Täter stehen, sagte Rowley nicht.

Der "Guardian" berichtete, das bei dem Attentat verwendete Fahrzeug, ein dunkelgrauer SUV vom Typ Hyundai Tucson, sei in Birmingham angemietet worden. Die Stadt gilt als Hochburg der Islamistenszene in Großbritannien. Einer der mutmaßlichen Drahtzieher von Brüssel und Paris, Mohamed Abrini, hatte dort gewohnt. Er sitzt seit seiner Festnahme in Belgien im April vergangenen Jahres in Haft.

Opferzahlen korrigiert

Die britische Polizei korrigierte die Zahl der getöteten Menschen auf vier. Der Attentäter sowie drei weitere Menschen seien getötet worden, sagte Rowley. Neben dem erstochenen Polizisten starben ein etwa 50 Jahre alter Mann und eine 43 Jahre alte Frau. Die Britin mit spanischen Wurzeln wollte gerade ihre Kinder von der Schule abholen, wie Medien berichteten.

Rund 40 Menschen wurden verletzt, darunter auch ein Deutscher. Die anderen Verletzten seien Briten, Franzosen, Südkoreaner, Griechen, Rumänen, ein Pole, ein Chinese und ein US-Bürger, sagte May am Donnerstag. 29 Menschen wurden am Donnerstag noch in Krankenhäusern behandelt. Sieben von ihnen sind laut Scotland Yard in einem kritischen Zustand.

Ayrault reist nach London

Das Attentat in London ereignete sich am Jahrestag der Brüsseler Anschläge vom 22. März 2016, bei denen 32 Menschen getötet wurden. Der französische Außenminister Jean-Marc Ayrault kündigte an, in die britische Hauptstadt zu reisen. Er werde dort mit den Behörden sprechen und die Familien der französischen Opfer treffen. Bei der Attacke waren auch drei Schüler aus der Bretagne verletzt worden.

In London war der Attentäter mit seinem Fahrzeug erst auf der Westminster-Brücke neben dem Parlament in eine Gruppe von Passanten gefahren und hatte anschließend einen Wachmann vor dem Parlamentsgebäude erstochen, bevor er schließlich erschossen wurde. Das Areal rund um das Parlament war am Donnerstag noch abgesperrt. Hubschrauber kreisen seit der Tat über Westminister.

Bürgermeister fordert Mut

Das britische Parlament und Scotland Yard gedachten ebenso wie Abgeordnete in Deutschland der Opfer. Paris schaltete die Beleuchtung des Eiffelturms ab, das Brandenburger Tor in Berlin sollte das Brandenburger Tor in Berlin in den Farben der britischen Flagge angestrahlt werden. Für 19.00 Uhr ist eine Gedenkveranstaltung auf dem Trafalgar Square in London geplant.

Bürgermeister Sadiq Khan zeigte sich kämpferisch. "Wir dürfen uns nicht beugen; wir dürfen nicht zulassen, dass die Terroristen Erfolg haben und unseren Lebensstil zerstören oder Gemeinden spalten", sagte Khan in einem Interview des Nachrichtensenders Sky News. Zugleich wies er darauf hin, dass die Bedrohungslage in London seit Jahren hoch sei.

Quelle: n-tv.de