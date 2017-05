Politik

Briefbombe verletzt Papademos: Attentat auf griechischen Ex-Premier

Unbekannte verüben in Athen ein Attentat auf den ehemaligen griechischen Ministerpräsidenten Papademos. In der Innenstadt explodiert eine Briefbombe im Wageninneren. Papademos wird dabei verletzt, schwebt aber nicht in Lebensgefahr.

Der frühere griechische Ministerpräsident Lukas Papademos ist nach Polizeiangaben bei einem Bombenanschlag in Athen verletzt worden. Auch sein Fahrer habe bei dem Attentat Verletzungen erlitten, teilte die Polizei mit.

Allem Anschein nach sei eine Briefbombe in den Händen des Ex-Premiers explodiert, als er den Umschlag in seinem Wagen öffnete, berichtete das Staatsradio. Papademos und sein Fahrer seien ins Krankenhaus gebracht worden, verlautete aus Polizeikreisen. Griechischen Medien zufolge erlitt der Ex-Regierungschef keine lebensgefährlichen Verletzungen.

Papademos war langjähriger Chef der griechischen Notenbank und später Vizepräsident der Europäischen Zentralbank. Im Zuge der Schuldenkrise seines Landes wurde er schließlich 2011 zum Regierungschef gewählt und war bis 2012 im Amt.

