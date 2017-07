Politik

Flugzeug im Visier: Australien verhindert Terroranschlag

In Australien nehmen die Sicherheitsbehörden am Samstag vier mutmaßliche Terroristen fest. Der angebliche Plan der Männer: Mit einem "improvisierten Sprengsatz" ein Flugzeug zum Absturz bringen.

Die australischen Behörden haben nach eigenen Angaben einen Anschlag auf ein Flugzeug vereitelt. Premierminister Malcolm Turnbull erklärte auf einer Pressekonferenz am Sonntag, dass bei einer Serie von Razzien in mehreren Vororten von Sydney am Samstag vier verdächtige Männer festgenommen worden seien. An allen großen Flughäfen seien die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt worden. Reisende müssten sich mindestens zwei Stunden vor ihrem Flug am Flughafen für die Sicherheitskontrollen einfinden, sagte Turnbull.

Bundespolizeichef Andrew Colvin erklärte, die Behörden hätten Informationen erhalten, dass ein Terroranschlag mit einem "improvisierten Sprengsatz" geplant gewesen sei. Colvin lehnte zunächst jede Erklärung zur Identität oder den Hintergründen der Festgenommenen ab. Sie hätten die australische Luftfahrtindustrie an einem der großen Flughäfen ins Visier genommen, sagte er ohne weitere Erläuterung.

Ziel angeblich Inlandsflug

Es wurden zunächst keine Angaben dazu gemacht, ob sich die mutmaßlichen Anschlagspläne gegen einen Inlandsflug oder einen internationalen Flug richteten. Die Zeitung "Daily Telegraph" berichtete, Ziel sei ein Inlandsflug gewesen.

Australien ist zunehmend besorgt angesichts möglicher Anschläge durch Einzeltäter, die sich von Gruppen wie dem Islamischen Staat inspiriert fühlen. Zudem warnen die australischen Behörden vor Anschlägen durch immer jüngere potenzielle Attentäter.

Nach eigenen Angaben haben die australischen Behörden seit September 2014 zwölf Anschläge verhindert, mehr als 60 Verdächtige wurden angeklagt. Fünf Anschläge konnten nicht vereitelt werden.

Quelle: n-tv.de