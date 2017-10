Politik

Al-Shabaab-Miliz greift Hotel an: Autobomben explodieren in Mogadischu

In Somalias Hauptstadt explodieren zwei Autobomben, es fallen Schüsse. Berichten zufolge stürmten Angreifer ein Hotel. Die Anzahl der Todesopfer ist unklar. Die radikalislamische Al-Shabaab-Miliz bekennt sich zu dem Anschlag.

Zwei Wochen nach einem verheerenden Bombenanschlag in Mogadischu sind bei der Explosion zweier mit Sprengstoff beladener Fahrzeuge erneut mehrere Menschen in der somalischen Hauptstadt ums Leben gekommen.

Innerhalb kurzer Zeit seien ein Wagen vor einem Hotel und ein weiterer Kleinbus an einer nahe gelegenen Kreuzung detoniert, berichtete Polizeivertreter Ibrahim Mohamed. Er sprach von anschließenden Schüssen und einem möglichen "koordinierten Angriff". Auch Augenzeugen berichteten von zwei Explosionen, gefolgt von Schüssen, sowie von mehreren Leichen. Ein Fotograf vor Ort sprach von mindestens zehn Toten.

Sicherheitskräfte riegelten das Gebiet rund um das Hotel ab. Dort werde gekämpft, sagte ein Polizeisprecher kurz nach der Attacke. Das Hotel sei insbesondere bei Abgeordneten, Angehörigen der Streitkräfte und Zivilisten beliebt. Die radikalislamische Al-Shabaab-Miliz bekannte sich zu dem Anschlag, wie die Site Intelligence Group meldete. Es gab Berichte, dass Kämpfer der Miliz nach der Explosion das Hotel gestürmt hätten.

Mitte Oktober hatte sich ein Selbstmordattentäter in einem Lastwagen an einem der belebtesten Verkehrsknotenpunkte in Mogadischu in die Luft gesprengt. Mehr als 350 Menschen wurden bei dem Anschlag getötet. Die Regierung des ostafrikanischen Landes machte auch für diese Tat Al-Shabaab verantwortlich. Präsident Mohamed Abdullahi Mohamed versprach nach dem verheerenden Anschlag, Al-Shabaab zu zerschlagen.

Die mit der Terrororganisation Al-Kaida verbündeten Al-Shabaab-Kämpfer wollen in Somalia einen muslimischen Gottesstaat errichten.

Quelle: n-tv.de