Politik

"War was los, als ich weg war?": Barack Obama ist zurück

Seit dem Amtsantritt von Donald Trump hat sich Ex-Präsident Barack Obama rar gemacht in der Öffentlichkeit - nun meldet er sich aus dem Urlaub zurück. Auf seiner To-Do-Liste ganz oben steht die Jugend in den USA. Sie soll sich wieder für Politik begeistern.

"War was los, als ich weg war?": Mit diesen Worten hat der frühere US-Präsident Barack Obama seinen ersten öffentlichen Auftritt seit seinem Ausscheiden aus dem Amt eingeleitet. Die ironische Spitze am Montag zu Beginn einer Podiumsdiskussion an der University of Chicago zielte natürlich auf die turbulenten ersten drei Amtsmonate seines Nachfolgers Donald Trump ab.

Obama beließ es aber bei dieser ironischen Anspielung auf den neuen Präsidenten. Stattdessen sprach er über die Ziele, die er sich selbst für seine neue Lebensphase gesetzt hat. Als seine wichtigste Aufgabe sieht er an, die junge Generation zu mehr politischem Engagement zu motivieren. Er wolle seinen Beitrag dazu leisten, dass neue Führungspersönlichkeiten heranwüchsen, die "den Stab übernehmen und ihren eigenen Versuch unternehmen, die Welt zu verändern", sagte Obama.

Der Ex-Präsident wirkte entspannt und locker. Er trat ohne Krawatte auf und lachte viel - obwohl er auch die wachsende Spaltung der Amerikaner ansprach. Er glaube immer noch, dass es auf der persönlichen Ebene mehr gebe, was Amerikaner vereine - aber das sei nicht der Fall, wenn es um Politik und das öffentliche Leben gehe.

In den vergangenen Monaten hatte Obama vor allem Ferien gemacht. Urlaubsbilder zeigten ihn mit seiner Frau Michelle in der Karibik und in der Südsee. Für die nächste Zeit plant Obama aber nun wieder mehrere öffentliche Auftritte. Ende Mai kommt er auch nach Deutschland. Im Rahmen des Evangelischen Kirchentags will Obama am 25. Mai zusammen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel am Brandenburger Tor in Berlin auftreten.

Quelle: n-tv.de