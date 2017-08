Politik

Streit mit der Türkei: Bedrohen Erdogan-Anhänger Gabriels Frau?

Die Auseinandersetzung zwischen Außenminister Gabriel und Präsident Erdogan macht selbst vor Gabriels Familie nicht halt. Der Minister berichtet über Drohungen gegen seine Frau, die im Zusammenhang mit dem politischen Streit stehen sollen.

Außenminister Sigmar Gabriel hat von Drohungen gegen seine Familie berichtet, die offenbar im Zusammenhang mit den aktuellen Auseinandersetzungen zwischen ihm und dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan stehen. "Über die Art und Weise, wie Erdogan das macht, fühlen sich einige offensichtlich motiviert und versuchen, meine Frau zu bedrängen und zu belästigen", sagte der SPD-Politiker auf einem Wahlkampfauftritt in Ludwigshafen.

Laut der Ludwigshafener Zeitung "Rheinpfalz" wurden auf den Anrufbeantworter in der Zahnarztpraxis seiner Frau in der zurückliegenden Nacht Drohungen gesprochen. "Das ist ein schlimmes Ergebnis", so der Außenminister. "Wenn die Spitze eines Staates anfängt, derartig gegenüber Personen vorzugehen, gibt es leider Menschen, die meinen, sie hätten das Recht, dann auch noch persönliche Bedrängnisse zu organisieren."

Nachdem Gabriel den Aufruf Erdogans zum Wahlboykott verurteilt hatte, griff dieser den deutschen Außenminister ungewöhnlich scharf an. "Dieser Außenminister, was für ein Desaster. Er kennt seinen Platz nicht", sagte der türkische Präsident auf einer Wahlveranstaltung seiner AKP und sprach ihn dabei persönlich an: "Für wen hältst du dich, dass du zum Präsidenten der Türkei sprichst. Sprich mit meinem Außenminister."

Quelle: n-tv.de