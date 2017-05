Politik

May: Neue Kaltblütigkeit: Behörden haben konkreten Verdacht

Nach dem Anschlag auf ein Popkonzert in Manchester zeigt sich Premier May schockiert von der Brutalität des Täters. Zugleich deutet sie an, dass die Behörden bereits eine Spur haben, wer hinter der Attacke steckt.

Nach dem Terroranschlag bei einem Popkonzert in Manchester haben die Behörden neue Erkenntnisse. Premierministerin Theresa May sagte, die Ermittler hätten zur Identität des Täters einen konkreten Verdacht. Aus Sicherheitsgründen wolle sie jedoch öffentlich noch keinen Namen nennen. Bislang ist nur bekannt, dass es sich bei dem Täter um einen männlichen Einzeltäter handelt. Ob er alleine handelte oder einem Netzwerk angehörte, müsse noch geklärt werden, so die Premierministerin.

Zugleich verurteilte May das Attentat scharf. Sie sprach von einer neuen Stufe der Kaltblütigkeit. Der Täter habe sich nach dem Konzert des Teenie-Idols Ariana Grande bewusst an einem der Ausgänge positioniert, um maximalen Schaden zu erreichen, sagte die Regierungschefin. Er habe bewusst versucht, Kinder und Jugendliche zu ermorden. Bei der Attacke in der Manchester Arena am Montagabend kamen mindestens 22 Menschen ums Leben. Weitere 59 Menschen liegen in acht verschiedenen Krankenhäusern im Großraum von Manchester. Zum Teil schweben sie in Lebensgefahr.

Bislang hat sich noch niemand zu dem Anschlag bekannt. Allerdings wurde der Vorfall in sozialen Netzwerken von Anhängern der Terrorgruppe Islamischer Staat gefeiert. Experten warnen: Das heißt noch nicht, dass wirklich der Islamische Staat oder ähnliche Organisationen hinter der Attacke stecken. Es könnte sich auch um einen Täter handeln, der mit dem IS sympathisiert.

Nach wie vor gilt in Großbritannien die höchste Stufe der Terroralarmbereitschaft. Derzeit seien die Ermittler immer noch mit der forensischen Spurensuche beschäftigt. Theresa May will noch im Tagesverlauf nach Manchester reisen. Zuvor war bereits bekannt geworden, dass der Wahlkampf bis auf weiteres unterbrochen bleibt. In Großbritannien finden am 8. Juni Parlamentswahlen statt.

Andy Burnham, der Bürgermeister von Manchester lud alle Bürger für Dienstagabend zu einem Totengedenken auf dem zentralen Albert Square ein. Die Veranstaltung beginne um 18 Uhr Ortszeit (19 Uhr MESZ), teilte er via Twitter mit. "Wir trauern heute, aber wir sind stark", erklärte der Labour-Politiker.

Quelle: n-tv.de