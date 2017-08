Politik

Terrorfahndung in Spanien: Bericht: Polizei stellt Barcelona-Attentäter

Ist der mutmaßliche Attentäter von Barcelona tot? Unweit der katalanischen Metropole schießen Einsatzkräfte einen Mann nieder, der einen Sprengstoffgürtel getragen haben soll. Handelt es sich dabei um den dringend tatverdächtigen Younes Abouyaaquoub?

Bei einem Anti-Terroreinsatz westlich von Barcelona hat die spanische Polizei offenbar den mutmaßlichen Attentäter von Barcelona gestellt. Younes Abouyaaquoub sei getötet worden, berichtet die katalanische Zeitung "La Vanguardia". Er soll bei dem Anschlag vom vergangenen Donnerstag den weißen Lieferwagen auf die Flaniermeile "Las Ramblas" gelenkt haben. Das Blatt beruft sich auf Informationen aus Behördenkreisen. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus. Zunächst hatte die Zeitung berichtet, Abouyaaquoub sei festgenommen worden.

"Der bis vor Kurzem noch meistgesuchte Mann Europas" sei in der Ortschaft Sant Sadurní d'Anoia rund 30 Kilometer westlich von Barcelona entdeckt worden, heißt es in dem Zeitungsbericht unter Berufung auf Informationen aus Ermittlerkreisen. Die katalanischen Behörden sprachen zunächst lediglich von einem "laufenden Vorfall" in der angrenzenden Vorortgemeinde Subirats.

Unklar ist, ob es sich bei dem Getöteten tatsächlich um den gesuchten Abouyaaquoub handelt. Sicher ist bislang nur: In der Region sind Sicherheitskräfte zu einem Großeinsatz ausgerückt. Dabei fielen offenbar auch Schüsse. Auf Twitter teilte die katalanische Polizei mit, Einsatzkräfte hätten in der Nähe der Stadt einen verdächtigen Mann getötet. Er habe offenbar einen Sprengstoffgürtel getragen, hieß es.

Per ferngesteuertem Roboterfahrzeug untersuchten Spezialisten derzeit ob der Sprengstoffgürtel echt gewesen sei, twitterte die Polizei. Der Verdächtige habe "Allahu akbar" (etwa: Gott ist groß) gerufen, berichteten spanische Medien.

Todesfahrt durch Barcelona

Offen ist auch noch, wie die Behörden dem dringend tatverdächtigen Abouyaaquoub auf die Spur kamen. Nach den Terroranschlägen mit mindestens 15 Toten in Katalonien hatten die Sicherheitsbehörden der spanischen Region bei der Suche nach dem flüchtigen Attentäter Abouyaaquoub zu Wochenbeginn auch die Öffentlichkeit um Mithilfe gebeten. Die Regionalpolizei veröffentlichte dazu unter anderem auf Twitter Fahndungsbilder des 22-jährigen Marokkaners Abouyaaquoub.

NNach Erkenntnissen der Behörden war Abouyaaquoub der Mann, der am vorigen Donnerstag in der Innenstadt von Barcelona mit einem Lieferwagen gezielt Passanten überfuhr und dabei mindestens 13 Menschen tötete.

Mehr als hundert Menschen, darunter nach Angaben des Auswärtigen Amtes 13 Deutsche, wurden dabei verletzt. Rund 50 Verletzte wurden am Montag noch in Krankenhäusern behandelt. Neun von ihnen befanden sich nach Angaben des katalanischen Innenministeriums noch in "kritischem Zustand".

Islamistische Fanatiker

Auf der Flucht habe Abouyaaquoub später auf dem Unigelände in Barcelona auch einen 34-jährigen Spanier erstochen, um an den Wagen des Mannes zu gelangen, so die Behörden. Der Marokkaner gilt als Teil einer aus zwölf Mitgliedern bestehenden Terrorzelle, die nach Erkenntnissen der Behörden mehrere Anschläge in Katalonien geplant haben soll.

Bei einem weiteren Anschlag in dem Küstenort Cambrils unweit von Barcelona kam eine weitere Person ums Leben. Fünf mutmaßliche Terroristen wurden dort in der Nacht auf Freitag von der Polizei erschossen. Sie waren in einem Wagen geflüchtet und hatten dabei Passanten angefahren. Eine Frau wurde getötet. Auch eine Explosion in der Ortschaft Alcanar mit mindestens zwei Toten wird der Zelle zugeschrieben. In dem Haus sollen sie Anschläge vorbereitet haben. Die Polizei stellte 120 Gasflaschen sicher.

Quelle: n-tv.de