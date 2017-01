Politik

Tote und Verletzte: Berichte: Autobombe erschüttert Izmir

Izmir wird von der Welle von Anschlägen in der Türkei zunächst weitgehend verschont. Nun explodiert in der Metropole offenbar eine Autobombe. Medien berichten von drei Attentätern. Es soll Tote und Verletzte geben.

In der westtürkischen Millionenmetropole Izmir ist Berichten zufolge eine Autobombe explodiert. Die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu sprach von mindestens zwei Toten. Die Bombe explodierte demnach in der Nähe des Gerichts. Bei den Toten handele es sich um einen Polizisten und einen Mitarbeiter des Gerichts, hieß es weiter.

Weitere Menschen wurden verletzt. Über die Zahl der Verletzten gibt es unterschiedliche Angaben. Die amtliche Nachrichtenagentur Dogan berichtete von mindestens elf Verletzten, darunter Polizisten. Zahlreiche Krankenwagen sind im Einsatz.

Die Explosion soll sich nahe des Eingangs für Richter und Staatsanwälte ereignet haben. Auf Fernsehbildern war eine Rauchwolke zu sehen. Das Feuer ist den Berichten zufolge aber inzwischen gelöscht. Das Gerichtsgebäude wurde evakuiert.

Zwei Attentäter sollen tot sein

Laut der Nachrichtenagentur Anadolu gab es drei Angreifer. Sie hätten sich eine Schießerei mit der Polizei geliefert. Zwei Angreifer seien erschossen worden, der dritte Angreifer sei auf der Flucht. Nach ihm werde auch mit Unterstützung von Hubschraubern gefahndet, hieß es bei CNN Türk. Eine Nachrichtensperre sei verhängt worden.

Derweil wurden in sozialen Netzwerken Videos veröffentlicht, auf denen der Schusswechsel zwischen der Polizei und den Angreifern zu hören sein soll. Zudem veröffentlicht die kurdische Nachrichtenagentur Rudaw Bilder auf einer Überwachungskamera, die die Explosion der Autobombe zeigen sollen.

Gouverneur vermutet PKK hinter Anschlag

Der Gouverneur von Izmir, Erol Ayyildiz, erklärte, ein zweites verdächtiges Fahrzeug sei kontrolliert gesprengt worden. Die Angreifer hätten Gewehre und acht Handgranaten gehabt. Die bisherigen Erkenntnisse deuteten darauf hin, dass die verbotene Kurdische Arbeiterpartei PKK hinter dem Anschlag stecke. Die Türkei wird seit Monaten von einer Welle von Anschlägen islamistischer und kurdischer Gruppen überzogen.

Izmir ist nach Istanbul und Ankara die größte Stadt der Türkei. Seit der Eskalation der Gewalt im Land im Sommer 2015 ist Izmir bislang von schweren Anschlägen verschont geblieben. Erst in der Silvesternacht hatte ein Terrorist in einem Club in Istanbul 39 Menschen getötet. Die Verantwortung für die Tat in Istanbul hat die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) für sich reklamiert.

Quelle: n-tv.de