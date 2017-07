Politik

Ausrüstung für Saudi-Arabien: Berlin nickt umstrittene Rüstungsdeals ab

Kurz vor Ende der Legislaturperiode genehmigt die Bundesregierung noch einmal millionenschwere Rüstungsgeschäfte mit Saudi-Arabien und Ägypten, darunter ein U-Boot und militärische Ausrüstung. Aus der Opposition kommt scharfe Kritik.

Die Bundesregierunghat in ihrer letzten Sitzung des Bundessicherheitsrates (BSR) millionenschwere Rüstungsgeschäfte mit Saudi-Arabien und Ägypten genehmigt. Das geht aus einer Liste des Bundeswirtschaftsministeriums an den Bundestag hervor.

Demnach erlaubt der Bundessicherheitsrat die Ausfuhr von 110 Lastkraftwagen der Rheinmetall MAN Military Vehicles GmbH nach Saudi-Arabien. Dorthin gehen auch vier Patrouillenboote der Lürssen-Werft sowie militärische Werkzeuge und Ausrüstungen der Fritz Werner Industrie-Ausrüstungen GmbH. Insgesamt will Riad 48 der Boote kaufen, um diese zum Schutz der Küsten und der saudischen Bohrinseln einzusetzen. Ägypten erhält ein U-Boot von ThyssenKrupp Marine Systems.

Das Bundeswirtschaftsministerium wollte sich dazu nicht konkret äußern. "Deutschland hat das restriktivste Rüstungskontrollsystem, das es je hatte", sagte ein Sprecher. Entscheidungen über Rüstungsexporte seien nicht von wirtschaftspolitischen Interessen geleitet, sondern von außen- und sicherheitspolitischen. "Jeder Einzelfall wird umfassend abgewogen und entschieden."

Kritik an der Entscheidung kommt von der Opposition. "Die Bundesregierung vertagt strengere Regeln für Rüstungsexporte auf nach der Wahl, aber winkt davor noch skrupellos weitere Rüstungsdeals mit Saudi-Arabien durch", sagte die Grüne- Bundestagsabgeordnete Agnieszka Brugger. "Wer Waffen an ein grausames Regime genehmigt, das die eigene Bevölkerung unterdrückt und im Jemen Kriegsverbrechen begeht, gefährdet Sicherheit und Menschenrechte." Alle Waffenexporte an Staaten wie Saudi-Arabien müssten beendet werden.

Wegen der prekären Menschenrechtslage und der autoritären Regierung in Riad sind deutsche Rüstungsexporte seit Jahren heftig umstritten. Die Bundesregierung hat ihre Genehmigungen deswegen immer restriktiver gestaltet, verweist aber gleichzeitig auf die unverzichtbare Partnerschaft im Kampf gegen den internationalen Terrorismus.

Quelle: n-tv.de