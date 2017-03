Politik

Nach Terroranschlag festgenommen: Britische Polizei lässt neun Verdächtige frei

Nach dem Terroranschlag am britischen Parlament nimmt die Polizei elf Verdächtige fest. Der Großteil von ihnen ist nun wieder auf freiem Fuß, doch zwei Männer könnten in der Tat am Anschlag beteiligt gewesen sein. Auch zwei Frauen stehen im Fokus der Ermittler.

Vier Tage nach dem Terroranschlag vor dem britischen Parlament ist ein Großteil der Verdächtigen wieder auf freiem Fuß. Nach der Attacke mit fünf Toten und 50 Verletzten hatte die Polizei elf Menschen festgenommen.

Neun sind inzwischen wieder auf freiem Fuß, wie Scotland Yard mitteilte. Zwei Männer aus Birmingham, 58 und 27 Jahre alt, blieben zunächst in Polizeigewahrsam. Sie werden verdächtigt, eine terroristische Straftat vorbereitet zu haben.

Zwei Frauen aus Manchester und London, 32 und 39 Jahre alt, wurden gegen Kaution freigelassen; gegen sie wird weiter ermittelt. Gegen sieben weitere zunächst Festgenommene lag kein Verdacht mehr vor. Scotland Yard bat die Bevölkerung bei den weiteren Ermittlungen um Mithilfe. Der Geburtsname des Täters Khalid Masood lautet Adrian Russell Ajao, wie die Ermittler herausfanden. Er verwendete wohl noch eine Reihe weiterer Namen.

Masood lenkte am Mittwoch auf der Westminster-Brücke in London ein Auto gezielt in Fußgänger, dabei starben drei Menschen. Anschließend verletzte er einen Polizisten auf dem Gelände des Parlaments mit einem Messer tödlich. Er wurde von Sicherheitskräften erschossen.

Bilderserie Attacke vor dem Parlament Anschlag erschüttert London

Quelle: n-tv.de