Politik

Ex-Präsident klagt über Husten: Bush senior liegt wieder im Krankenhaus

George H.W. Bush ist der älteste noch lebende frühere US-Präsident. Doch die Gesundheit macht ihm zunehmend zu schaffen: Schon zum zweiten Mal in diesem Jahr kommt er mit einer Lungenentzündung ins Krankenhaus.

Der frühere US-Präsident George H.W. Bush (92) ist bereits am vergangenen Freitag erneut in ein Krankenhaus in Houston gebracht worden. Bush habe über anhaltenden Husten geklagt, der sich dann als leichte Lungenentzündung herausgestellt habe, teilte ein Sprecher am Dienstag (Ortszeit) mit. Diese sei erfolgreich behandelt worden. Bush sei guten Mutes, halte sich aber zur Beobachtung weiter in der Klinik auf.

Bush hatte erst Ende Januar nach einer mehr als zweiwöchigen Behandlung wegen einer Lungenentzündung ein Krankenhaus in Houston verlassen. Er war Mitte Januar mit Atembeschwerden auf die Intensivstation eingewiesen worden, sein Zustand besserte sich jedoch fünf Tage später.

Bush ist das älteste noch lebende ehemalige Staatsoberhaupt der USA. Zuletzt saß er im Rollstuhl und wirkte zunehmend gebrechlich. Im Juli 2015 war Bush in einem Krankenhaus im Neuenglandstaat Maine behandelt worden, nachdem er sich bei einem Sturz einen Halswirbel gebrochen hatte. Im Dezember 2014 war Bush wegen Atemnot in Houston ins Krankenhaus gebracht und dort einige Tage behandelt worden.

Bush war von 1989 bis 1993 US-Präsident und maßgeblich an den Verhandlungen über die deutsche Einheit beteiligt. Er ist der Patriarch einer der einflussreichsten Politiker-Dynastien der USA. Sein Sohn George W. Bush war von 2001 bis 2009 ebenfalls US-Präsident. Ein weiterer Sohn, Jeb Bush, war Gouverneur des Bundesstaats Florida und hatte sich erfolglos um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner im vergangenen Jahr beworben.

Quelle: n-tv.de