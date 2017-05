Politik

Konkurrenz für de Maizière: CSU kürt Herrmann zum Spitzenkandidaten

"Wir brauchen mehr Bayern in Berlin" - so sieht das die CSU und kürt Landesinnenminister Joachim Herrmann mit mehr als 98 Prozent zum Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl. Das ist eine klare Ansage an die CDU zum Thema Ministerposten.

Die CSU zieht mit dem bayerischen Innenminister Joachim Herrmann an der Spitze in den Bundestagswahlkampf. Ein Sonderparteitag in Germering wählte den 60-Jährigen mit 98,4 Prozent zum Spitzenkandidaten und folgte damit dem Vorschlag von Parteichef Horst Seehofer. "Wenn die innere Sicherheit und die Zuwanderungspolitik an erster Stelle stehen werden in den nächsten Monaten im Bundestagswahlkampf, ist es gut für uns, wenn wir mit Joachim Herrmann auch ein bewährtes Gesicht für diese Themenfelder haben", sagte Seehofer.

Die CSU bringt Herrmann damit als möglichen Nachfolger von Bundesinnenminister Thomas de Maizière von der Schwesterpartei CDU in Stellung. Ob er nach einem Wahlsieg der Unionsparteien am 24. September aber nach Berlin geht, ist nach Angaben aus CSU-Kreisen noch offen. Klar sei lediglich, dass Herrmann nur als Bundesinnenminister zur Verfügung stehe, sagten Insider. Eine Absprache zwischen den beiden Unionsparteien über die Postenvergabe gebe es nicht.

Seehofer sagte in seiner Rede, er wolle sich vor der Bundestagswahl nicht über Herrmanns Zukunft äußern. "Nichts verabscheut die Bevölkerung mehr als die Verteilung von Positionen, bevor die Bevölkerung gesprochen hat", sagte der CSU-Vorsitzende. Falls Herrmann nicht de Maizière ablöst, will die CSU-Spitze ihren prominentesten Innenexperten nach Angaben aus Parteikreisen gerne als Minister in Bayern behalten. Dort beginnt bald nach der Bundestagswahl der Landtagswahlkampf, in dem die CSU im Herbst 2018 ihre absolute Mehrheit verteidigen will.

Auch Dobrindt und Scheuer auf vorderen Listenplätzen

"Wir kämpfen dafür, dass Angela Merkel Kanzlerin bleibt", rief Herrmann in seiner Bewerbungsrede den Delegierten zu. Mehrfach attackierte er den SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz und lastete dem bisherigen Europapolitiker aus Würselen in Nordrhein-Westfalen indirekt auch die vergleichsweise höhere Kriminalitätsrate in seiner Heimat an. "Wir brauchen nicht mehr Würselen in Berlin, wir brauchen mehr Bayern in Berlin", sagte Herrmann. Bayern hat die geringste Kriminalitätsrate und die höchsten Aufklärungsquoten in Deutschland.

Auf den CSU-Wahllistenplätzen folgen nach Herrmann Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt, dessen Staatssekretärin Dorothee Bär und Generalsekretär Andreas Scheuer. Erst auf den Plätzen fünf und sechs stehen die beiden anderen CSU-Bundesminister Gerd Müller (Entwicklung) und Christian Schmidt (Landwirtschaft). Allerdings haben alle diese Politiker im Gegensatz zu Herrmann eigene Wahlkreise und dort gute Chancen, am 24. September erneut als direkt gewählte Kandidaten in den Bundestag einzuziehen. Die CSU hatte bei den vergangenen Wahlen alle Direktmandate in Bayern gewonnen. Die frühere CSU-Spitzenkandidatin und bisherige Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt tritt aus Altersgründen nicht mehr an.

Quelle: n-tv.de