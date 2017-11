Politik

Kein Durchbruch bei Sondierungen: Chefrunde berät erneut über Migration

Eigentlich sollen die Jamaika-Sondierungen am Abend enden - doch das Thema Migration bleibt das größte Hindernis. Nun verhandeln erneut die Parteichefs in kleiner Runde. Doch mit einer schnellen Einigung ist nicht zu rechnen. Die Nacht könnte lang werden.

Die Begrenzung der Zuwanderung bleibt das ultimative Streitthema bei den Jamaika-Sondierungen. Seit 18 Uhr beraten die Parteichefs von Grünen, FDP und Union wieder über die Migration. Von einem Ende der Gespräche am Abend geht in Berlin keiner mehr aus. Laut einem Teilnehmer ist es jetzt die FDP, die einen harten Kurs in der Flüchtlingsfrage vertritt. "Die FDP besteht auf der 1:1-Regelung", sagte der an den Gesprächen Beteiligte.

Demnach beharren die Liberalen auf der bisher mit Verve vertretenen CSU-Forderung, dass die Zuwanderung auf 200.000 Personen im Jahr begrenzt und der Familiennachzug für Flüchtlinge mit subsidiärem Schutz ausgesetzt bleibt. Parteichef Christian Lindner würde die Christsozialen damit rechts überholen, die vorsichtige Bereitschaft gezeigt hatten, auf ein Angebot der Grünen einzugehen.

So soll die Zahl von 200.000 Flüchtlingen pro Jahr zwar als Limit gelten. Im Gegenzug verlangen die Grünen, dass der Familiennachzug nicht grundsätzlich aufgehoben wird. Sie betonen, dass diese Zahl seit der Wiedervereinigung nur in fünf Jahren überschritten worden sei.

Klöckner rechnet mit langer Nacht

CDU-Vize Julia Klöckner rechnet erneut mit einer langen Verhandlungsnacht. "Wie lang es jetzt dauern wird, weiß ich nicht", sagte sie. Die 44-Jährige blieb trotz der erheblichen Spannungen zwischen den vier Parteien zuversichtlich. "Man muss sich die Alternativen anschauen", erklärte sie. Scheitern die Sondierungen, könnte Kanzlerin Angela Merkel eine Minderheitenregierung formen oder der Bundespräsident Neuwahlen ausrufen. Keine der beiden Optionen wird von den Parteien angestrebt.

Neben der Migration sind nach vier Wochen der intensiven Gespräche aber auch noch die Abschaffung des Solidaritätszuschlags, Rüstungsexporte und die Zukunft des Autos umstritten. Bei Kohleausstieg und Klimaschutz haben sich die Parteien hingegen angenähert.

Quelle: n-tv.de