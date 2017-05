Politik

"Sehe eine Zukunft für mich": Chelsea Manning ist frei

Für viele eine Heldin, für andere eine Verräterin: Für Chelsea Manning öffnen sich nach sieben Jahren Haft die Gefängnistore. Ihre Freilassung hat die Wikileaks-Informantin Barack Obama zu verdanken.

Chelsea Manning ist aus dem Militärgefängnis entlassen worden. Das berichtet die BBC und beruft sich dabei auf einen US-Armeesprecher. Sieben Jahre war Manning in Haft. Manning war dafür bestraft worden, dass sie vertrauliche Informationen - auch über mögliche Kriegsverbrechen des US-Militärs - öffentlich gemacht hatte.

Manning war - damals noch unter dem Namen Bradley - als US-Soldat im Irak und hatte der Enthüllungsplattform Wikileaks Hunderttausende Dokumente zugespielt. Das meiste Aufsehen erregte ein Video, das Wikileaks im April 2010 veröffentlicht: Es lässt die Zuschauer durch das Fadenkreuz von Soldaten blicken, die in einem US-Kampfhubschrauber über Bagdad kreisen und mindestens zwölf Zivilisten erschießen, darunter auch zwei Reuters-Fotografen. Die Tonaufnahme der Soldaten vermittelt den Eindruck, Töten mache ihnen Spaß. Zusammen mit einer wahren Flut von geheimen Dokumenten landete das Material bei Wikileaks und schlug nach der Veröffentlichung in ausgewählten Medien weltweit ein wie eine Bombe.

Auf Mannings Spur kam das US-Militär, weil die Eitelkeit den jungen Mann packte. In einem Chat mit dem berühmt-berüchtigten Hacker Adrian Lamo gab Manning mit seiner Tat an, woraufhin dieser den Obergefreiten bei der Staatsmacht verpfiff. Was dann folgte, zeugt von einer langen Leidenszeit: Zunächst saß Manning in Isolationshaft in einem Militärgefängnis in Kuwait, dann in einer Einzelzelle auf dem Stützpunkt Quantico im US-Bundesstaat Virginia - wegen angeblicher Selbstmordgefahr wurde ihm sämtliche Kleidung abgenommen, alle fünf Minuten musste er die Frage "Are you ok?" positiv beantworten. Nach Protesten von Menschenrechtsaktivisten gegen die Haftbedingungen verlegte ihn die Armee im Frühjahr 2011 schließlich in das Militärgefängnis Fort Leavenworth in Kansas.

Während ihrer Haft unternahm Manning mehrere Suizid-Versuche. Die Bedingungen vor allem in der Untersuchungshaft nannte der UN-Folterbeauftragte Juan Mendez 2012 "grausam, inhuman und entwürdigend". 2013 machte Manning bekannt, sie sei eine Frau und heiße künftig Chelsea.

Obama machte den Weg frei

Ihre Freilassung hat sie Barack Obama zu verdanken. Drei Tage vor seinem Amtsende verkürzte er die Haftstrafe für Manning von 35 auf 7 Jahre. Sie habe eine überproportional harte Strafe bekommen, argumentierte Obama, nur noch vier weitere Monate sollte sie im Militärgefängnis bleiben müssen. Auf Twitter zählte Manning die Tage bis zu ihrer Freilassung herunter.

"Auf diesen Tag, an dem dieser Leidensweg für Chelsea Manning ein Ende hat, haben Tausende von Aktivistinnen und Aktivisten von Amnesty International hingearbeitet", sagte Margaret Huang, geschäftsführende Direktorin von Amnesty International in den USA.

Manning werde vorerst keine Interviews geben, schrieb ihr Rechtshilfeverband American Civil Liberties Union (ACLU). Die Organisation verbreitete aber eine Botschaft der Frau, die das US-Militär als Verräterin betrachtet, die viele andere Menschen weltweit aber für eine Heldin halten: "Zum ersten Mal kann ich für mich eine Zukunft als Chelsea sehen", schrieb sie demnach. "Freiheit war bisher für mich etwas, das ich mir erträumte, das ich mir aber nie erlaubte, es mir so richtig vorzustellen. (…) All den Menschen, die mich am Leben gehalten haben, Präsident Obama, meinen Anwälten und den zahllosen Unterstützern, werde ich für immer dankbar sein."

Quelle: n-tv.de